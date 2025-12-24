こたけ正義感が12月21日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、“賭け麻雀のボーダーライン”に言及した。

「仲間内で麻雀をやるときは、負けた人が勝った人にジュースを奢るというルールでやっている。しかし、コロナ禍に対面で麻雀ができずネット麻雀をやっていたときは、負けた人が勝った人にジュース代相当をPaｙPayで送金していた。これは賭博になるの？」というリスナーの投稿を紹介。

現役弁護士でもあるこたけ正義感は「犯罪に関することなので、刑法です。刑法の条文引いてください。刑法185条ですか」と刑法の条文を読むことを促した。

刑法185条では「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。」となっている。

こたけは「賭博っていうのは原則違法なんですけども、犯罪なんですけども。『一時の娯楽に供する物』、遊びで消費できるようなものを賭けるのは実はOKなんですよ」と説明。

「負けた人が勝った人にジュースを渡す。これは、まあ大丈夫でしょう。賭博罪にならないです」と続けた。

一方で、ジュース代相当をPaｙPayで送金するという行為は「これはダメです。『一時の娯楽に供する物』はね、解釈分かれてますけど、少額であっても金銭そのものを渡すのはアウトだというふうに、だいたい解釈されてますんで」と指摘。

ジュース代として送金しても、実際に何に使われるかわからないことが問題だという。

「ジュース買って送らないと！ジュース代とか何でもありやん！ジュース代で100万円渡してええんかっていう話になってくるよ？」とリスナーに語りかけた。

「よかったね、相談しといて。もうやめてね？ていうことで、本当に…。犯罪者からのメールでしたけども」と締めくくり、笑いを誘った。

後輩芸人に説いた知名度の重要性や司法修習生の憂鬱などについても語っている。

過去のアーカイブは各種Podcast「こたけ正義感の聞けば無罪」で無料配信中。

次回の放送は、12月28日。そちらもお楽しみに！

