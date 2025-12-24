トンツカタン・森本晋太郎が12月15日に配信されたABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で、テレビ番組の台本に書かれていた“まさかの指示”を明かした。

リスナーが日常会話の中で他者から言われた嫌なボケを投稿するコーナーで、会社のミーティングで自分が話す番になったときに上司から「では、爆笑回答をお願いします！」と言われたというメールを紹介。そこから、テレビ番組などの台本の話題になった。

森本は「たまに台本とかで、例えばなんだろう。芸人じゃない人のセリフみたいなのが、なんとなくこういうこと言うだろうなみたいなセリフが書いてあるんですよ。で、改行されて、『森本 （爆笑ツッコミ）』って書いてあるんですよ」と語った。

バラエティ番組の台本には、作成側の願望やユーモアを込めた指示も書かれているとのこと。

一方で、撮影が始まるまでどうなるかわからない状況のため、出演側としてもそのときのベストを尽くすことしかできないという。

とりやま生配信は「爆笑って書かれるだけで、ちょっとやりづらくなるよね」と共感。

森本は「ちょっと気負っちゃうよね。爆笑取らなきゃいけない。もちろんそのつもりで、いつもやるけど」と漏らした。

「あと、動物園のロケで、（台本に）『ここでハシビロコウを発見』って書いてあって、『黙るハシビロコウ』みたいなの書いてあって。改行、『森本 （ツッコミ）』って書いてあったよ」と、まさかの指示が書いてあったことを明かした。

とりやま生配信も「黙るハシビロコウに対して『喋れよ』とか？」と爆笑した。

森本も「『じっとしてんじゃねぇよ！』とか『何黙ってんだよ、こいつ！』っていう」と続けた。

TBSラジオ「山里亮太の不毛な議論」へのゲスト出演やハガキ職人時代に抱いていた感情などについても語っている。

ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で無料配信中。

12月22日(月)20時には最新回も配信中。

