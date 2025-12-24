ºùÈþÎÓÂç¡¡¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤Î»ÎÊÌæÆ±À¡¦Âç¶¶¡¢¹Ã»Ò±à½àV¤ÎÆüÂç»°¡¦ÖºÅÄ¤é27¿Í¤Î¹ç³ÊÈ¯É½
¡¡¼óÅÔÂç³ØÌîµå¤ÎºùÈþÎÓÂçÌîµåÉô¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤ËÁí¹ç·¿ÁªÈ´¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ËÆþ»î¡¢»ØÄê¹»Åù¤ÎÆþ»î¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÖºÅÄÂçæÆ¡ÊÆüÂç»°¡Ë¤é¹Ã»Ò±àÁÈ4¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ¡¦Âç¶¶¹æÆ¡Ê»ÎÊÌæÆ±À¡Ë¤é27¿Í¡¦¤Ê¤ª¿·Ìò°÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¦¿·ÆþÀ¸
¡ÚÅê¼ê¡Û
µÜ±ÊÀéÀ»¡Ê»ÔÁ¥¶¶¡Ë
º¬ËÜ¸¬¸ã¡Ê¾ïÈØÂç¹â¡Ë
ÃæÂ¼µªæÆ¡ÊÀ»Ë¾³Ø±à¡Ë
Á°¸¶½ØÀµ¡Ê¶âÂôÁí¹ç¡Ë
ÀÐÀîÂó³¤¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë
ÃæÅçÂó¿Í¡ÊÁêÍÎ¡Ë
Âç¶¶¹æÆ¡Ê»ÎÊÌæÆ±À¡Ë
È«»³Âçµ±¡ÊËÌÀ±³Ø±à¡Ë
Âç¾ëÍÛ¡Ê²Æì¾°³Ø¡Ë
¾¾ÅÄ¶õ¸ç¡ÊºùÈþÎÓ¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡Û
²¬Åç¸÷Âç¡Ê²ÃÌÐ¶ÇÀ±¡Ë
Â¼Ãæ°¼ÅÍ¡ÊºùÈþÎÓ¡Ë
ÅÄÃæÅÐ¿¿¡ÊËÌ±Û¡Ë
ÃÓ¾¾ÎÊ¡Ê¶ð¾ì³Ø±à¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
¿¹»³Æ×¡ÊÉðÁê¡Ë
¡ù°ËÆ£Íþ¶õ¡ÊÄÅÅÄ³Ø±à¡Ë
ÃæÀ¾ÍªÅÍ¡ÊÅìµþ³Ø´Û¡Ë
¿¼ÂôÎ¶Ç·²ð¡Ê²£ÉÍ¾¦Âç¡Ë
ËÙñ¥»ÎÏº¡Ê¸þ¾å¡Ë
ÎëÌÚ½¨¸ç¡ÊÆ£ÎæÆ£Âô¡Ë
ÌÓÄÍÁóæÆ¡ÊÆüÂçÆó¡Ë
Çëºä½ÕºÈ¡ÊÃæµþÂçÃæµþ¡Ë
¡ùã¦ÌîÎ¶²æ¡Ê´ØÅìÂè°ì¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
¡ùº´Æ£ÎÆËá¡ÊËÌ³¤¡Ë
郄Ìî³¤Í×¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë
ÖºÅÄÂçæÆ¡ÊÆüÂç»°¡Ë
¡ùÅèÅÄ¶õ²ï¡Ê¾®¾¾ÂçÃ«¡Ë
¡ù¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì
¢¦¿·Ìò°÷
¡Ú¼ç¾¡Û
¹âÅÄ¿¿Ç·²ð¡Ê¾¾»³À»ÎÍ¡Ë
¡ÚÉû¼ç¾¡Û
Áê²ìÎÃ¡ÊÅìË®¡Ë
ÁýÈø¸ÊÇÈ¡Ê´ØÅìÂè°ì¡Ë
¡Ú¼çÌ³¡Û
½©ÍÕÎ¶Ç·²ð¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë
¡ÚÉûÌ³¡Û
¶ÌÃÖ¿¿Çµ¡ÊÅÔÎ©ÆüÌî¡Ë