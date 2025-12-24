自称「日本一強いアナウンサー」の堀江聖夏（32）が、サンタクロースの衣装で“かかと落とし”をする動画を公開し、反響が寄せられている。

【映像】“人生初”のグラビアオフショット＆サンタ衣装で“かかと落とし”動画

アナウンサーが多く在籍する芸能事務所「セント・フォース」に所属し、剛柔流空手・初段の堀江。Instagramには、4,000万回以上再生されているチャイナドレス姿の瓦割り動画や、「連続パンチ」「レッツ！カンフー！」とコメントした『ストリートファイター』シリーズに登場する春麗のコスプレ姿でトレーニングをする様子など、特技を生かしたさまざまな動画を投稿している。

また、2025年6月発売の漫画雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」では、“人生初”だという表紙グラビアを担当。セクシーな装いでポーズを決める撮影現場でのオフショット動画も公開しており、活躍の場を広げている。

サンタ衣装で“かかと落とし”

23日には「Merry Christmas！瓦割り」とつづり、サンタクロースの衣装を着て“かかと落とし”で瓦を割る動画を公開。この投稿には「お見事！」「最強サンタさん降臨！」「美脚美人可愛い！」「こんなサンタクロースちょっと怖いかも」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）