◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公開練習が24日、リヤド市内で行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、31勝27KO）が屋内ステージに設けられた特設リングに上がった。

井上は興行のメインでWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ、32勝17KO1分け）と対戦する。先に登場したピカソのミット打ちを通路から真剣な表情で見つめていた井上は、鎧のイラストが描かれた黒いTシャツ姿で約150人が見守るリングに登場。シャドーボクシングでは軽快なステップでリングを回り、高速ジャブの連打など力強いパンチを披露した。先に公開練習を行った前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（27＝M.T）が笑みも浮かべていたのに対し、練習中は終始厳しい顔つきで“本気モード”に突入していることをうかがわせた。

大橋ジムの大橋秀行会長は、ピカソを「切れのある良い選手。あの慎重とリーチで接近戦が強いので怖い部分はあるけれど、その分やりやすい」と分析した。一方で井上の仕上がりについて「調子が凄く良いので楽しみ。今年の4試合で一番良い出来」と太鼓判。リヤドの環境を「過ごしやすいし、気候も暑くない。最高の状況」と歓迎し、“早い決着もあるか”と問われると「向こう次第じゃないですか」と答えた。

▽「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」対戦カード

＜世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦＞

4団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs WBC同級2位 アラン・ピカソ（メキシコ）

＜スーパーバンタム級12回戦＞

WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）vs WBC10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）

＜IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦＞

王者 ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）vs 同級6位・寺地拳四朗（BMB）

＜ライト級10回戦＞

前日本王者・今永虎雅（大橋）vs WBOスーパーフェザー級10位 エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）

＜スーパーフェザー級8回戦＞

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）