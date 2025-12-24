¡Ú¥»¥¶¥ó¥Ì¡Û12·î¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ï¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¤È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£¥Ä¥ä´¶¥ê¥Ã¥×¡õ¤Õ¤ó¤ï¤êÎ©ÂÎÈý¤¬¥×¥Á¥×¥é¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë
¥»¥¶¥ó¥Ì²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤«¤é¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥í¥¹¥ê¥Ã¥×N¡×¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥ä»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥Æ¥£¥ó¥È¡õ¥à¥é¤Ê¤¯»Å¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬Ìó80¡ó¤Î¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥í¥¹¥ê¥Ã¥×N¡×3¿§¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿Î©ÂÎÈý¤¬´°À®¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×2¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥í¥¹¥ê¥Ã¥×N
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬Ìó80¡ó¤Î¥Æ¥£¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¡£¿°¤Î´¥Áç¡¦¹Ó¤ì¤òËÉ¤®¡¢½á¤¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤ë¤ª¤Ã¤¿¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï693±ß¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤ÏÁ´3¿§¤Ç¤¹¡£
¡Ö101¥Õ¥£¥°¥â¥«¡×¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÀÖ¤ß¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö201¥Ô¥ó¥¯¥í¥¼¡×¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤È¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ô¥ó¥¯¡£
¡Ö301¥â¥â¥³¡¼¥é¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÂ¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥é¥ë¤Ç¤¹¡£
È©¤Î¥«¥é¡¼¥È¡¼¥ó¤ä¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡õ¥·¥§¡¼¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼
¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë3¿§Æþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÎ©ÂÎÈý¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï693±ß¡£
¥«¥é¡¼Å¸³«¤ÏÁ´2¿§¤Ç¤¹¡£
¡Ö01¥¥ã¥á¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢È±¿§¤¬ÌÀ¤ë¤á¡Á¼«Á³¤ÊÃã·Ï¤Î¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î½À¤é¤«¤¤ÌÀ¤ë¤á¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö02¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢È±¿§¤¬¼«Á³¤ÊÃã¿§¡Á°ÅÈ±¤Î¿Í¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢È©ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤êÈ¯¿§¤¹¤ëÃ¸¿§¡¦Ãæ´Ö¿§¤È¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤Ç»¿§¤Î3¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎÈý¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀß·×¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
