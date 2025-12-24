年末の帰省や旅行で、空港や鉄道を利用する方も多いのではないでしょうか。 そんな移動のピークを迎える2025年12月29日（月）の朝、NHK総合にてドキュメンタリー番組『100カメ』の「乗り物スペシャル」が2本立てで放送されます。100台の固定カメラが捉えるのは、「羽田空港」と「東京メトロ」の知られざる裏側。 今回は、以前大反響を呼んだ羽田空港回に未公開映像を加えた「完全版」と、メディア初潜入となった東京メトロの心臓部「総合指令所」回を連続でお届けします。オードリーの2人と共に、私たちの安全な移動を支えるプロフェッショナルたちの「連係プレー」を目撃しませんか？

1.【12/29 8:05〜】「羽田空港」完全版 空飛ぶ翼を守るプロたち

第1弾は、大反響を呼んだ「羽田空港」回に未公開シーンとトークを追加した、59分の「完全版」です。

約1分に1回という過密スケジュールで航空機が離着陸する巨大空港・羽田。100台のカメラが捉えたのは、安全と定時運航を死守するために走り回るグランドスタッフや整備士、管制官など、知られざるプロたちの姿です。「ノーショー、ダメ絶対！」という現場のリアルな声や、未公開映像は必見です。

100カメ「羽田空港」完全版 空飛ぶ翼を守るプロたち（画像：NHK）

放送日時：2025年12月29日（月） 午前8:05〜午前9:04

チャンネル：NHK総合

2.【12/29 9:04〜】東京メトロ 巨大地下鉄ネットワークを観察！

続いて第2弾は、「東京メトロ」回の再放送です。この回では、巨大地下鉄ネットワークの心臓部であり、メディア初潜入となった「総合指令所」にカメラが入りました。

注目は、正確な運行を守る司令塔「運輸指令」たち 。地下鉄や相互直通する私鉄各線が入り乱れる複雑怪奇なダイヤをコントロールし、トラブル発生時には運転士や駅員へ的確な指示を飛ばします 。離れた場所にいる鉄道員たちが、阿吽の呼吸で連携する「連係プレー」は見応え十分です。

100カメ 東京メトロ 巨大地下鉄ネットワークを観察（画像：NHK）

放送日時：2025年12月29日（月） 午前9:04〜午前9:50

チャンネル：NHK総合

出演：オードリー（若林正恭、春日俊彰） 配信：NHKプラスでも配信予定（放送終了後〜2026/1/5まで）

帰省ラッシュの真っ只中に放送される今回のスペシャル。番組を見れば、普段何気なく乗っている飛行機や地下鉄が、多くの「名もなきプロたち」の奮闘によって動いていることに気づくはずです。「この番組をみると、電車や飛行機などで移動するのが格段に楽しくなること間違いなし！」12月29日の朝は、お出かけ前にテレビの前で“社会科見学”を楽しんでみてはいかがでしょうか。

放送終了後からは「NHKプラス」で2026年1月5日まで配信も予定されています。

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）