¡É¤¹¤´¤¤3¿Í¡É¡¡°ËÃ£¸ø»Ò¡¢ÀÐÀî²Â½ã¡õº£À¾ÈþÀ²¤È¤Î¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Í¡×
¡¡¸µ¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¡Ê55¡Ë¤¬12·î19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿½÷À¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±àÅÄºÌÇµ¡¢½é¤á¤Æ¼«¿È¤Î¡È¥Ð¥¹¥È¤ÎÇº¤ß¡É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡¡¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¡ÖÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡ÖºòÈÕ¤Ï ½÷3¿Í¤ÇÌë¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸µÂîµåÁª¼ê¤ÎÀÐÀî²Â½ã¡Ê32¡Ë¤È¡¢¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ìー¥äー¤Îº£À¾ÈþÀ²¡Ê33¡Ë¤È¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÅÔÆâ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥óÆâ¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿3¿Í¤ÏËË¤ò¾¯¤·ÀÖ¤é¤á¤Ä¤Ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃý¤ê»ß¤Þ¤é¤º 2¿Í¤Ïº£Ä«¤¬Áá¤¤¤Î¤Ë¡Ä ¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Í¡×¤Èµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æø¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ïー¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤¿´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤ï¤¡¤¹¤´¤¤3¿Í¤Ç¤¹¤Í ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¹¤´¤¤¥Èー¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£