「今年以上の活躍をしないとダメ」FC東京復帰が発表、佐藤龍之介が躍動誓う。来季を前に、まずは大岩Jで“勝負を決める力”を示せるか
激動の１年だった。今までにない悔しさを味わった一方で、多くの経験を積んだのも事実。一回りも二回りも強くなったMF佐藤龍之介が、大岩剛監督が率いるチームの活動に初参戦している。
2028年のロサンゼルス五輪を目ざすU-22日本代表（20歳以下の選手で構成されたロス五輪世代のチーム）が“IBARAKI Next Generation Cup2025”に出場し、12月24日に関東大学選抜との初戦に臨んだ。
先発出場した佐藤は４−３−３のインサイドハーフで起用され、持ち味を発揮。疲労などを考慮されて30分という限られた出場時間ではあったが、２列目でボールを引き出しつつ、自らもゴール前に入り込んでチャンスに絡んだ。
守備でも役割を理解し、プレス時は１トップを務めるFW道脇豊（べフェレン）の横に入って献身的に相手に圧力をかけ続けた。
前半は１−１と思わぬ苦戦を強いられたものの、後半に攻撃陣が爆発したこともあって５−１で勝利。試合後、ミックスゾーンに現れた佐藤は「フィジカル的には半分くらい（の状態）」でシーズン閉幕後は２週間ほどオフをとっていたとあって、「めちゃくちゃきついし、重いです」と苦笑いを浮かべたが、コンディションを上げていくうえでも「しっかりやっていきたい」と前を向いた。
振り返れば、今季が飛躍の年だったのは間違いない。高校２年生だった一昨季の秋からプロ契約を結んでいたFC東京を離れ、ファジアーノ岡山に期限付き移籍を決断。生まれて初めて東京を離れたなかで、開幕から出場機会を手にした。
右ウイングバックをはじめ、左ウイングバックやシャドーのポジションでも躍動。チームに欠かせない選手として存在感を高めた。
その活躍が認められ、６月にはA代表に初招集。ワールドカップのアジア３次予選・インドネシア戦でデビューを飾り、７月には国内組で挑んだE-１選手権にも出場した。
９月も森保一監督のチームでプレー。自信を深めたなかで、９月下旬からは同世代の仲間たちとU-20ワールドカップに参戦した。しかし――。３連勝でグループステージを突破したものの、ノックアウトステージ・ラウンド16でフランスに敗戦。圧倒的に攻め込みながらもスコアレスで延長戦となり、後半アディショナルタイムにPKで失点して大会を去った。
チャンスを逃した数は数え切れない。佐藤自身も多くのシュートを放ち、決定機を逃した場面が多くあった。その悔しさは今も忘れていない。
「決めようと思っても、簡単に決められるわけではない。そこで自分が外したことに対して、『外したちゃったな』で済ませないで、しっかりと振り返っていく。１本１本の重みを持つことが大事」
悔しさは必ず晴らす。帰国直後の10月18日に行なわれたJ１・34節のセレッソ大阪戦（１−２）で、U-20W杯の悔しさを晴らすようなミドルシュートをねじ込んだのは成長の証だった。
最終的にチームはJ１残留を果たし、自身も28試合に出場して６得点をマーク。ベストヤングプレーヤー賞を受賞した。12月24日にはFC東京復帰も発表され、気持ちを新たにした。
「今年以上の活躍をしないとダメ。自分が目標としているところには届かない。今年は今年で忘れて、来年また自分の力を出していきたいです。ワクワクしている」
FC東京で再スタートを切る来シーズン。しかし、その前にやるべきことが残されている。 “IBARAKI Next Generation Cup2025”の後、U-23アジアカップが年明けに控えているからだ。
ロス五輪の最終予選を兼ねた28年のアジアカップを見据えたうえでも、負けは許されない。28日にメンバー発表が予定されているなかで、“１本の重み”を知った佐藤は進化を示せるか。来年６月のW杯出場も視野に入れる19歳から目が離せない。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
