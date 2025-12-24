¡ÖÈà¤é¤¬¥Û¥ó¥À¤Ê¤é²æ¡¹¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤ó¤À¡ª¡×ºÇ²¼°Ì¥¯¥é¥Ö»Ø´ø´±¤¬·ãÆ°¤ÎÌ¾Ìç¤ò¸ì¤ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç¾¡ÅÀ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤è¡ª¡×
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°£µÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£¸«Êý¤ÏÍÍ¡¹¤À¡£
¡¡10·îËö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â¼Ç¤¸å¡¢73ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ø´ø´±¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬ºÆÅÐÈÄ¡£¤¹¤ë¤È¡¢£·Àï£¶¾¡¤È¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÀµ¼°¤Ê¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢Âç¼ºÂ®¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëº®Íð¤â¤¢¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤âÍî¤È¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥óÀï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢Ç½ÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ç¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¹Í¤¨¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£ÃÏ¸µ»æ¡ØTHE SCOTTISH Sun¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢51ºÐ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í»Ø´ø´±¤Ï12·î27Æü¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¡Ê¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤¬¤½¤ÎÆü¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÈà¤ËÂ¿¾¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤·Èà¤¬¥«¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¡¢¼¡¤Î¿ô»î¹ç¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤â¤¬Èà¤ÎÍ¦µ¤¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¸åÃÎ·Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸å¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Ï¼ºË¾¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¹ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÈãÈ½Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º¸µ´ÆÆÄ¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ºßÇ¤Ãæ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î¸°¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ø¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¸½¥Á¡¼¥à¤Ï¹âµé¼Ö¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ç¡¼¥ë´ÆÆÄ¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Û¥ó¥ÀÈ¯¸À¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÈà¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡£¾¯¤·Æ±°Õ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤¬¥Û¥ó¥À¤Ê¤é¡¢²æ¡¹Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡ªÈà¤é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆµðÂç¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¤à¤·¤íÈà¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤--¤â¤·Èà¤é¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç¾¡ÅÀ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤è¡ª¡×
¡¡·ãÆ°¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¾¡ÅÀ35¤Ç¡¢£±»î¹ç¾Ã²½¤¬Â¿¤¤¼ó°Ì¤Î¥Ï¡¼¥Ä¤ò£¶¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò¸«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤À¤Þ¤º¤Ï¡¢¾¡ÅÀ£¹¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥Ð¥«¤²¤¿·ÀÌó¡×¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¢ª£µÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î22ºÐMFÃæ°æÂîÂç¤Ë¸ÅÁãÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Á¥¯¥ê¡ÖÆüËÜ¤ÎSNS¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö£·»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡10·îËö¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬ÅÅ·â¼Ç¤¸å¡¢73ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ø´ø´±¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬ºÆÅÐÈÄ¡£¤¹¤ë¤È¡¢£·Àï£¶¾¡¤È¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÀµ¼°¤Ê¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢Âç¼ºÂ®¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ëº®Íð¤â¤¢¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£´Ï¢ÇÔ¡£¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤È¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×·è¾¡¤È¤¤¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤âÍî¤È¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥óÀï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¡¢Ç½ÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈà¡Ê¥Ê¥ó¥·¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¥«¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥ì¥ó¤¬¤½¤ÎÆü¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Ë¡¼¥ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÈà¤ËÂ¿¾¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤·Èà¤¬¥«¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¡¢¼¡¤Î¿ô»î¹ç¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤â¤¬Èà¤ÎÍ¦µ¤¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¸åÃÎ·Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸å¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Ï¼ºË¾¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¹ñ¤ÏÈó¾ï¤ËÈãÈ½Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥º¸µ´ÆÆÄ¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ºßÇ¤Ãæ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î¸°¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ø¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¸½¥Á¡¼¥à¤Ï¹âµé¼Ö¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ç¡¼¥ë´ÆÆÄ¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Û¥ó¥ÀÈ¯¸À¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÈà¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡£¾¯¤·Æ±°Õ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤¬¥Û¥ó¥À¤Ê¤é¡¢²æ¡¹Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡ªÈà¤é¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆµðÂç¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¤à¤·¤íÈà¤é¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤--¤â¤·Èà¤é¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç¾¡ÅÀ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤è¡ª¡×
¡¡·ãÆ°¤ÎÌ¾Ìç¤Ï¾¡ÅÀ35¤Ç¡¢£±»î¹ç¾Ã²½¤¬Â¿¤¤¼ó°Ì¤Î¥Ï¡¼¥Ä¤ò£¶¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò¸«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤À¤Þ¤º¤Ï¡¢¾¡ÅÀ£¹¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥Ð¥«¤²¤¿·ÀÌó¡×¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¢ª£µÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î22ºÐMFÃæ°æÂîÂç¤Ë¸ÅÁãÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Á¥¯¥ê¡ÖÆüËÜ¤ÎSNS¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö£·»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×