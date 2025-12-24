ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¹õ¥¸¥ã¥±¡õ¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼
¢£ÃÝÆâ¤¬Ä®ÅÄ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡¦±ÇÁü¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¡Ø10DANCE¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¦Ì¾¥·ー¥ó¤Ê¤É①～③
ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤È¤Î¡Ø10DANCE¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
·àÃæ¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤Ï¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µー¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥À¥ó¥µー¡¦¿ùÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õ¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤òÃå¤¿ÃÝÆâ¤È¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÄ®ÅÄ¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÃÝÆâ¤¬¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤ò¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿»Ñ¡¢ÃÝÆâ¤¬Ä®ÅÄ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤éÃÝÆâ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ä±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤ÇÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£