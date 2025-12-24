DOMOTO¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×²»¸»ÇÛ¿®·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
DOMOTO¤¬¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Î²»¸»¤¬¡¢12·î26Æü0»þ¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¿·Ï¿¥Üー¥«¥ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¤³¤Î¤¿¤ÓÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢²þÌ¾¸å½é¤Î1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¿·Ï¿¥Üー¥«¥ë¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î25Æü21»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê-Spotify Live Version¡×¤¬Spotify Japan¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢Spotify¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê-Spotify Live Version¡×¤Ï¡¢¥ª¥ë¥´ー¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¤¥ó¥È¥í¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¦±ÇÁüÈþ¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê±é½Ð¡¢À®½Ï¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î²ÎÀ¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÁÔ¸·¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢DOMOTO¤«¤é¤ÎX¡Çmas¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÇYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê-From THE FIRST TAKE¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
DOMOTO OFFICIAL SITE
https://domoto-el.com