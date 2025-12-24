¿û¸¶·½¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿û¸¶·½¤¬¡¢2026Ç¯4·î29Æü¤Ë2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õ¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¤¥äー¥×¥é¥°ÉÕ¤
2020Ç¯°Ê¹ß¡¢YouTube¤ä¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤ËÂ³¡¹¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òÈ¯É½¡õ¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿û¸¶·½¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏSpotify¤¬Áª¤Ö³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖRADAR:Early Noise 2022¡×¤ËÁª½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢YouTube¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖMAISONdes¡×¤Ç¤ÎTani Yuuki¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢±Ç²è¡Ø¿ôÊ¬´Ö¤Î¥¨ー¥ë¤ò¡Ù·àÃæ²Î¾§¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ´Å§¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¤ÏPEOPLE 1¤ÎÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤òÌä¤ï¤ºÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢Á´¸ø±éÂ¨´°¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Øknock, knock, knock¡Ù¤è¤ê¡¢Spotify O-EAST¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¤¥äー¥×¥é¥°¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¿û¸¶·½¤Ï¡¢12·î28Æü¤Ë½é¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥Ä¥¢ー¤¬ Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤òÈ¯É½ºÑ¤ß¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À½é¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¿û¸¶·½¡£2026Ç¯¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.04.29 ON SALE
ALBUM¡ØB.G.M.¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿û¸¶·½ OFFICIAL SITE
https://kei-sugawara.jp/