ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Á¥ãー¥È¡È14Ï¢ÇÆ¡É¤òÃ£À®
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö14½µÏ¢Â³1°Ì¡×¤òµÏ¿¡£ÃËÀ¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤Î¡ÖÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ½µ¿ô¡×¤ò¼«¸Ê¹¹¿·¤·¤¿¡£
¢£Billboard JAPAN¡õ¥ª¥ê¥³¥ó¤Ë¤Æ¼ó°Ì5´§¤ò³ÍÆÀ
Billboard JAPANÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡É¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÈStreaming Songs¡É¡Ê2025Ç¯12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤¬1,114Ëü6,903²óºÆÀ¸¤Ç¡Ö14½µÏ¢Â³1°Ì¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÉHot Animation¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö14½µÏ¢Â³1°Ì¡×¡¢¤µ¤é¤ËÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÉJAPAN Hot 100¡É ¡Ê2025Ç¯12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢8,804¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡ÖÄÌ»»11½µ1°Ì¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
º£½µ¤ÎBillboard JAPAN²»³Ú¥Á¥ãー¥È¡Ê2025Ç¯12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤È¡¢¥ª¥ê¥³¥ó²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ó°Ì5´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤¦¤Á3´§¤Ï¡Ö14½µÏ¢Â³1°Ì¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.24 ON SALE
SINGLE¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
2026.02.26 ON SALE
ANALOG¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
¢¨Í¢ÆþÈ×¤ÎÆÃÀ¾å¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤äÍ¢Á÷¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤¬¿ô¤«·îÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/