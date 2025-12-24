º´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÅ¤Ã»Ò¤ÎLEGOÍ·¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤½ÇÉã¤µ¤Þ¡×
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÅ¤Ã»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤ËLEGO¤¢¤²¤¿¤é¡¢Í·¤ó¤Ç¤ëÆ°²èÁ÷¤é¤ì¤ÆÍè¤¿¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤ï～¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ´é¤Î¶á¤¯¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö½ÇÉã¤µ¤ÞÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖÇÛ¿§¤â¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥ì¥´(R)¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Instagram¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎLEGO¤È»£±Æ¤·¤¿º´µ×´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£