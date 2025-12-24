³ÆÃÏ¤Ç¡Ö±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡×Åìµþ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¡Ä¡¡´ØÅì¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏÆ»Ï©´§¿å¤â
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤ë24Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¥¤¥Ö¤ÎÆü¤Ë1¥ß¥ê°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢·ã¤·¤¤±«¤Ë¤è¤êÆ»Ï©¤Î´§¿å¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀéÍÕ¡¦³ûÀî¤ÇÆ»Ï©´§¿å¡¡ÅÔ¿´°ìÈÖ¤Î´¨¤µ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢±«¤Î1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¹ß¤Ã¤¿Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¡£Ä¸»Ò»Ô¤âÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤Ë¤Ï¤â¤Î¤Î¿ôÊ¬¤ÇÂç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±
¡ÖµÞ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤ÆÄÁ¤·¤¤¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï±«¹ß¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×
±«¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤â¡£´Ý¤ÎÆâ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï1¤Ä¤Î»±¤Ë¡¢¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦Îø¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë
¡Ö¤ªµÙ¤ß¤È¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£´¨¤¯¤Æ±«¤â·ë¹½¶¯¤¤¡×
Ä«¤«¤éµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï7.6¡î¤È¡¢¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨¤¤Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡º£µ¨°ìÈÖ´¨¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¿¦¾ìÃç´Ö
¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¤Î±åÇ°¤ä¤Ç¡×
¡ÖÆÈ¤ê¿È¤Î¿´¤Ë¤·¤ß¤ë´¨¤µ¡×
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î±«¡¢10Ç¯¤Ö¤ê
12·î24Æü¤Ë¡¢1¥ß¥ê°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç±«¹ß¤ë³ÎÎ¨¤¹¤´¤¯Äã¤¤¡£¥ì¥¢¤Ã¤Á¤ã¥ì¥¢¡×
¼Â¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ï¡¢93.3¡ó¤Î¹â³ÎÎ¨¤Ç¡ÖÀ²¤ì¡×¡£1Ç¯¤ÇºÇ¤âÀ²¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤Æü¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¨¡¨¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë±«¡¢ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
Í§Ã£Æ±»Î
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤«¤â¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡×
¢£Àã¹ñ¡¦ÀÄ¿¹»Ô¡ÖÁ´¤¯Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
´ØÅì¤Ç¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àã¹ñ¡¦ÀÄ¿¹¸©¤Ï¡Ä¡£
µ¼Ô
¡ÖËèÇ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÀã·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤Î¤Þ¤ÞÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2003Ç¯°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÀã¤¬¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï±«¤¬¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢24ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
