2025年1月8日の記事を編集して再掲載しています。

毎年ラスベガスで行われている世界最大級のテック見本市「CES」。去年に引き続き、来年もギズモード編集部では現地に取材に行きます！ こちらは昨年のCESで見つけた面白いアイディアのガジェット。

近未来なスキー板を発見。E-OUTDOORの「E-Skimo」と言います。こちら、一見普通のスキー板ですが、なんとモーターで回転するベルトを内蔵。

これを使えば、雪山の坂道を登ることができます。

もうリフトいらないじゃん

これなら、リフトのない自然な雪山を滑るのも楽になりそう。また、ノルディックスキーやクロスカントリーなどの長距離スキーにもよさそうです。

なお、モーターとベルトは取り外し可能。付属のカバンにしまっておけるので可搬性も良好です。

もう下るだけじゃない。自力で登る。それがこれからのスキー、なのかな…？

