「節約中」→【ダイソー】が頼りになる！ お値段以上な「おしゃれバッグ」

物価高が続くなか、「おしゃれを楽しみたいけれど、なるべく賢く節約したい……」という大人世代の強い味方になってくれそうなのが【ダイソー】。プチプラなのに上質見えしそうな、40・50代の普段使いにぴったりな「バッグ」が充実しています。シンプルながらデザインにこだわっていて、スタイルを選ばず使えそう。必要なものをしっかり収納しながら着こなしのアクセントにもなる、“お値段以上”のバッグをご紹介します。

大人カジュアルなすっきり2wayバッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

ミリタリーテイストなカーキ × 黒の配色と直線的なフォルムが洗練された雰囲気のトートバッグ。表に大きな2つのポケット付きで、@ftn_picsレポーターとも*さんによると「500mlのペットボトルがすっぽり入る」のだそう。ショルダーとトートの2way仕様なので、コーデや荷物の量に合わせて使い分けて。

上品グレーの多機能ショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

シルバーに近い明るめグレーで上品に取り入れられそうなショルダーバッグ。明るいカラーは、重くなりがちな冬コーデに軽やかさをプラスしてくれます。見た目はすっきりシンプルながら、外側にも内側にもポケット付きで小物の収納もOK。表にDカンにがついているので、チャームやパスケースのストラップなどを付けられるのも嬉しいポイント。

シックなメッセンジャーバッグ

【ダイソー】「中わたショルダーバッグ」\550（税込）

メッセンジャーバッグを思わせるフラップ付きのショルダーバッグ。オールブラックの色使いと、A4よりも少し小ぶりなサイズ感によって、大人世代の女性でも取り入れやすそうな上品さ。レポーターとも*さんによると「バッグ自体が軽量なので、荷物をたくさん入れても体への負担は少ないかも！」とのことで、通勤バッグや荷物が多いお出かけ用にもおすすめ。

キルティングが旬な大容量バッグ

【ダイソー】「キルトショルダーバッグ」\550（税込）

ニュアンシーなグレイッシュブルーと本体のキルティングが、旬のムードを感じさせるショルダーバッグ。レポーターとも*さんによると「A4サイズが余裕で入るサイズで、中の生地がしっかりしている」とのこと。キルティングとポケットのドロストコードの印象から、やわらかく軽やかな雰囲気で持ち歩けそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N