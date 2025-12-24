Jリーグが2025シーズンのJ3リーグ各賞を発表

Jリーグは12月24日、J3アウォーズを開催。

今シーズンのJ3リーグで活躍した選手に贈られる最優秀選手賞、ベストイレブン等の各賞を発表した。

最優秀選手賞（MVP）には、テゲバジャーロ宮崎のFW橋本啓吾が選出された。現在27歳の橋本は、2021年に宮崎に加入してから今季で6年目。今季はリーグ戦34試合に出場して25得点を記録。得点王とのW受賞となり、いずれも初受賞となった。田中パウロ淳一は11ゴール14アシストと大車輪の活躍でチームをJ3優勝に導いたものの、MVP獲得とはならかった。

ベストイレブンには、J3リーグを制した栃木シティから田中パウロ淳一ら3人が選ばれ、2位ヴァンラーレ八戸とともに最多タイの選出となった。また、優秀監督賞は八戸を率いた石崎信弘監督が投票で1位となり、最優秀ゴール賞には、鹿児島ユナイテッドFCのFW近藤慶一が、第7節の宮崎戦で後半アディショナルタイムに決めた劇的なオーバーヘッド弾が選ばれている。（FOOTBALL ZONE編集部）