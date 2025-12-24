Ç¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ØÂç·ù¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¡Ù4Áª¡¡·ù¤¬¤ëÍýÍ³¤«¤é»ô¤¤¼ç¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤ÇÛÎ¸¤Þ¤Ç
1.¡ÖÉÂ±¡¡×
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤äÄê´ü·ò¿Ç¤Ç¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¥¥ã¥êー¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¤«Ç¤ÏÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¤ê±£¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤¬Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤Ê½ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ¤Ï´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ò·ù¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ÏÂ¾¤ÎÆ°Êª¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤·¤¿¤ê¡¢ÌÄ¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ãí¼Í¤ä¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ÇÄË¤¤»×¤¤¤äÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢ÉÂ±¡·ù¤¤¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤Îµ²±¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬È¯¤·¤¿¡ÖÉÂ±¡¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡ÖÉÂ±¡¡×¤ÏÂç·ù¤¤¤Ê¥ïー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤¯¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
2.¡ÖÄÞÀÚ¤ê¡×
ÄÞÀÚ¤ê¤ä¥·¥ã¥ó¥×ー¡¢»õ¤ß¤¬¤¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÞÀÚ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¡ÖÄÞÀÚ¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÞÀÚ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¤È³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬¥±¥¢¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤êÆùµå¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¡Ö¥À¥á¡×
Ç¤ò¼¸¤ëºÝ¤Ë¡Ö¥À¥á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¬¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¤È¤¤¹¤°¤ËÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¼¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤·¤Ä¤±¤ËÍ¸ú¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢Ç¤â¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Ç¤Ë¤¹¤ì¤Ð¼¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¤â·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ä¤±¤È¤·¤Æ¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²È¶ñ¤Ø¤ÎÄÞ¤È¤®¤Ê¤É¡¢Ç¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ç¤Î½¬À¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»öÁ°¤ËÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬ÆÀºö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÆÁê¤Ê¤É¤Ï¥È¥¤¥ì¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡£Ç¤¬¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
4.¡Ö°¤¤»Ò¡×
Ç¤Îº¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö°¤¤»Ò¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¤âÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°¤¤»Ò¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¤ÎÌ¾Á°¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Ç¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÍ¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÇ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤é³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ÕÌ£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²»¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤äÉ½¾ð¡¢¹ÔÆ°¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ù¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÈ¿ÂÐ¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¡×¤ä¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤ÎÂ¾¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ä°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¤¹¡£Ç¤¬·ù¤¬¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ç¤¬´î¤Ö¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢Í¥¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)