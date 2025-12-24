°æ¾å¾°Ìï¡¢¥µ¥¦¥¸¤ÇÊóÆ»¿Ø¤òÅ£ÉÕ¤±¡¡À¤³¦¤«¤é70¼Ò90¿Í½¸·ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â·Ú²÷¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÌ¥Î»
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¸ø³«Îý½¬¡¢27Æü¥Ô¥«¥½Àï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤ÏÂç·¿¶½¹Ô¡ÖThe Ring V: Night of the Samurai¡Ê¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³ÆÁª¼ê¤¬ÆÃÀß¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£°æ¾å¤ÏÂç¥È¥ê¤Ç¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿¡£·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢±Ô¤¤¥·¥ã¥É¡¼¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¡¢³¤³°¤«¤é70¼Ò°Ê¾å¡¢Ìó90¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬¸½ÃÏÆþ¤ê¡£¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢¸ø³«¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼êÆ±ÍÍ¤ËÃ»»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï»£±Æ¥«¥á¥é¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¥Ô¥«¥½¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¸µ5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤òÈ´¤¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï1·î¤Ë¥¥à¡¦¥¤¥§¥¸¥å¥ó¡Ê4²óKO¾¡¤Á¡Ë¡¢5·î¤Ë¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡Ê8²óTKO¾¡¤Á¡Ë¡¢9·î¤Ë¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê3-0È½Äê¾¡¤Á¡Ë¤È´û¤Ë3»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö4»î¹çÌÜ¡£Á°Àï¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤ÏKO¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ª12²ó¤Þ¤ÇÁ´¤¯·ä¤ò¸«¤»¤º¤Ë°µÅÝ¤·¤¿¡£¥Ô¥«¥½Àï¤Ï¡ÖKO·èÃå¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥«¥½¤È¤Î»î¹ç¤ÏÅö½é¡¢º£Ç¯5·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤¬ÂÐÀï¤ò¼Âà¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥½¤¬Æ¨¤²¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬°æ¾å¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥Ô¥«¥½¤Î¡ÈÆ¨Ë´µ¿ÏÇ¡É¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£¥Ô¥«¥½¤ÏWBC¤Î»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢33ÀïÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ°æ¾å¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¶½¹Ô¤ÏNTT¥É¥³¥â¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¹ñÆâÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬31¾¡¡Ê27KO¡Ë¡¢25ºÐ¤Î¥Ô¥«¥½¤¬32¾¡¡Ê17KO¡Ë1Ê¬¡£
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Ë¤Ï¡¢°æ¾å¤ÈÍè½ÕÂÐÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°WBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÄ©Àï¡£À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£±Ê¸×²í¡Ê¤¿¤¤¤¬¡¢Âç¶¶¡Ë¡¢ÄéÎïÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê5¿Í¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£Äé¤Î·»¡¦½ÙÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë±¦´ã¤òÉé½ý¡£´ããÝÄì¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë