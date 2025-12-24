°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤È´Å¤¤»þ´Ö¤ò¡ªPENTAGON JINHO¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
¥×¥é¥¹¥¦¥¤¥ó¤Ï¡¢PENTAGON¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëJINHO¡Ê¥¸¥Î¡Ë¤ÎÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2026 JINHO FAN-CON ¡ÈWINTER BLOOM¡É IN JAPAN¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëJINHO¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
2026 JINHO FAN-CON ¡ÈWINTER BLOOM¡É IN JAPAN
¸ø±éÌ¾¡§2026 JINHO FAN-CON ¡ÈWINTER BLOOM¡É IN JAPAN
½Ð±é¡§JINHO (PENTAGON)
¼çºÅ¡§¥×¥é¥¹¥¦¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
º£²ó³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÖWINTER BLOOM¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÅß¤Îµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²¹¤«¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
JINHO¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¿´¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤¬Î±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤JINHO¤Î¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ²ñ¤ÈFAN-CON¤Î¹ë²Ú2Éô¹½À®
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Î³ÆÆüÄø¤Ç¡Ö1Éô¡§ÆÃÅµ²ñ¡×¤È¡Ö2Éô¡§FAN-CON¡×¤Î2Éô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢JINHO¤È¤Î¸òÎ®¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¾Êý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëìÔÂô¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú1Éô¡§ÆÃÅµ²ñ¡Û
³«¾ì 13:00 / ³«±é 14:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¼«Í³ÀÊ
ÆâÍÆ¡§¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡¢¥¹¥Þ¥Û»£±Æ²ñ¤ÎÃæ¤«¤éÅöÆü¹¥¤¤ÊÆÃÅµ¤òÁªÂò¤·¤Æ»²²Ã²ÄÇ½¡£
¢¨²Î¾§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú2Éô¡§FAN-CON¡Û
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ
ÆâÍÆ¡§JINHO¤Î²ÎÀ¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£
³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦²ñ¾ì
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¡¢1·î24Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§I¡ÇM A SHOW (¥¢¥¤¥Þ¥·¥ç¥¦)
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó(Í³ÚÄ®¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë)ÊÌ´Û 7F
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)¡¢1·î27Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§TEMPO HARBOR THEATER
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¹Á¶è³¤´ßÄÌ1ÃúÌÜ5ÈÖ10¹æ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
¸½ºß¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÈÎÇä¤Ï2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÈ¯Çä
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î22Æü(·î) 12:00 ¡Á 2026Ç¯1·î4Æü(Æü) 23:59
ÂÐ¾Ý¡§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÎÁ²ñ°÷
¢£°ìÈÌÈ¯Çä
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) 10:00¡Á
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÆÈ¼«¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·Â³¤±¤ëJINHO¡£
2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¡ÖWINTER BLOOM¡×¤Ç¡¢Èà¤È²á¤´¤¹ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥é¥¹¥¦¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö2026 JINHO FAN-CON ¡ÈWINTER BLOOM¡É IN JAPAN¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post °µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤È´Å¤¤»þ´Ö¤ò¡ªPENTAGON JINHO¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡× appeared first on Dtimes.