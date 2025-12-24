°å»Õ¤ÎÃÎ¸«¤ò·ë½¸¡ªGenerize¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡×
Generize¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¤Ë¡ÖÆñÉÂ¤ËÆÃ²½¤·¤¿°äÅÁ»Ò¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î·ì±Õ¸¡ÂÎ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡ÖËËÇ´ËìºÎ¼è¡×¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢¹âÅÙ¤Ê²òÀÏµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀºÅÙ¸þ¾å¡¢Web´°·ë·¿¤Î¿½¹þ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
Generize¡ÖÆñÉÂÆÃ²½·¿°äÅÁ»Ò¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï»þ´ü¡§2025Ç¯10·î
ÂÐ¾Ý¡§°åÎÅµ¡´Ø
¼ç¤ÊÆÃÄ§¡§ËËÇ´ËìºÎ¼è¡ÊºÎ·ìÉÔÍ×¡Ë¡¢Web´°·ë¿½¹þ¡¢¹âÅÙ²òÀÏµ»½Ñ
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒGenerize¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÀî ½ß°ì¡Ë
¶áÇ¯¡¢¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ä´õ¾¯¼À´µ¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¡ºº¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä·ë²Ì²ò¼á¤ÎÆñ°×ÅÙ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¿½¹þ¼êÂ³¤¤Ê¤É¤¬°åÎÅ¸½¾ì¤ä´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGenerize¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢Æâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤È8Ç¯´Ö¤Î°äÅÁ»Ò¸¡ºº¶ÈÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤ÄºÙÀî½ß°ì»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î²òÀÏµ»½Ñ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§ºÎ·ìÉÔÍ×¤Î¡ÖËËÇ´ËìºÎ¼è¡×¤òºÎÍÑ
½¾Íè¤Î·ì±Õ¤òÍÑ¤¤¤¿°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢²½³ØÎÅË¡Ãæ¤Ê¤É¤ÇÇò·ìµå¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢½½Ê¬¤Ê¥²¥Î¥àDNA¤òÃê½Ð¤Ç¤¤º²òÀÏ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡ÖËËÇ´Ëì¡Ê¸ý¹ÐÆâ¥¹¥ï¥Ö¡ËºÎ¼è¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì±Õ¤Î¾õÂÖ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢°ÂÄê¤·¤ÆÉ¬Í×ÎÌ¤ÎDNA¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÎ·ì¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤Ø¤Î¿¯½±¡ÊÉéÃ´¡Ë¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Î×¾²Åª¤Ë¤â¸¡ÂÎÉÔÎÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤Í¥¤ì¤¿¼êË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§Web´°·ë·¿¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±¿ÍÑ
½¾Íè¤Î»æ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈÑ»¨¤Ê¿½¹þ¼êÂ³¤¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤äÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸¡ºº¤ò¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿½¹þ¤«¤é·ë²Ì³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§¹âÅÙ¤Ê²òÀÏµ»½Ñ¤ÈÀìÌç²È¥ì¥Ý¡¼¥È
ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²òÀÏ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(1) Æñ²òÀÏÎÎ°è¡Êµ¶°äÅÁ»Ò¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ
°ìÈÌÅª¤Ê¼¡À¤Âå¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥µ¡¼¡ÊNGS¡Ë¤Ç¤Ï²òÀÏ¤¬º¤Æñ¤Ê¡Öµ¶°äÅÁ»Ò¡Ê¥·¥å¡¼¥É¥¸¡¼¥ó¡Ë¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î²òÀÏ¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤êÀµ³Î¤Ê¼±ÊÌ¤ò¼Â¸½¡£
½¾ÍèË¡¤Ç¤Ï¸¡½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÑ°Û¤ÎÆÃÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(2) ÁØ¹½Â¤¤ÎÂ¿³ÑÅª¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹²òÀÏ
°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÅý¹ç¤·¤¿¹âÅÙ¤ÊÈ½Äê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÖÍåÅª¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¾È¹ç¡§¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç´ûÃÎ¤ÎÉÂÅª¥Ð¥ê¥¢¥ó¥È¤òÂ¨ºÂ¤ËÆ±Äê¡£
¡¦ÏÀÊ¸¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¼ÂÁõ¡§°å³ØÏÀÊ¸¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÈ¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¡×¤ò¥×¥í¥°¥é¥à²½¤·ÏÀÍýÅª¤ËÉ¾²Á¡£
¡¦ºÇ¿·AIÍ½Â¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¡§Ê£¿ô¤Î²òÀÏ¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÊÑ°Û¤ÎÎ×¾²Åª°ÕµÁ¤òÈ½ÃÇ¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ¡³£Åª¤ÊÂ¿ÁØ²òÀÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀìÌç²È¤¬É¾²Á¤ò¹Ô¤¤¡¢²ò¼á¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Î³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸¡ÂÎ¼õÎÎ¤«¤é¥ì¥Ý¡¼¥ÈÊÖµÑ¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸´ü´Ö¤Ï3½µ´Ö¡Á1¥«·î¤Ç¤¹¡£
Éý¹¤¤¸¡ºº¥á¥Ë¥å¡¼
»ØÄêÆñÉÂ338¼À´µ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°äÅÁÀÆñÉÂ¤ä°äÅÁÀ¼ðáç¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¸¡ºº¡ÊÊÝ¸±Å¬ÍÑ¸¡ºº¡¢ÈóÊÝ¸±¸¡ºº¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ì±ï¼Ô¤ÎÊÝ°ø¼Ô¿ÇÃÇ¡¢¸¦µæµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥¨¥¯¥½¡¼¥à²òÀÏ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÉÎã¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸¡ººÊýË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Generize¡ÖÆñÉÂÆÃ²½·¿°äÅÁ»Ò¸¡ºº¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
