ÂÎÁà¡¦²¬¿µÇ·½õÁª¼ê¤¬½¢Ç¤¡ª¥Î¥ë¥±¥¤¥ó ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ö¥Î¥ë¥±¥¤¥Ê¡¼¡×
¥¹¥¤¥¹¤Îµ¡³£¼°»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¡ÊNORQAIN¡Ë¡×¤òÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡¢ÂÎÁàÃË»Ò¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë²¬¿µÇ·½õÁª¼ê¡ÊÆÁ½§²ñÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ò¡¢¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ö¥Î¥ë¥±¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹»þ·×¶È³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³×¿·¤òÂ³¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç3¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ã¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î»þ¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ö¥Î¥ë¥±¥¤¥Ê¡¼¡×
È¯É½Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)
¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡§²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¡§NORQAIN¡Ê¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¡Ë
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹¹ðÅã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄ©Àï¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡ÖMy life, My way¡×¤òÂÎ¸½¤·È¯¿®¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥Î¥ë¥±¥¤¥Ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿²¬¿µÇ·½õÁª¼ê¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²Ö·Á¶¥µ»¤Ç¤¢¤ëÂÎÁà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ52Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö1Âç²ñ¤Ç3¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡×¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Î»ÑÀª¤È¡¢ÆüËÜ°ì¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸Ê¤òËá¤Â³¤±¤ë²¬Áª¼ê¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬¿µÇ·½õÁª¼ê¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¬Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤Ï¥¹¥¤¥¹»þ·×¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤â¡ÉÆüËÜ°ì¤ÎÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ï·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤¬¿Í¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§²¬¿µÇ·½õ¡Ê¤ª¤« ¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡Ë
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£
ÆÁ½§²ñÂÎÁà¥¯¥é¥Ö½êÂ°¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂÎÁà¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢2019Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´Þ¤à4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç±¦Â¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢Á´¼£8¤«·î¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤¦¤È¤¤¤¦»îÎý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢2023Ç¯5·î¤ÎNHKÇÕ¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ´°Á´Éü³è¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÃË»ÒÃÄÂÎÁí¹ç¡¢¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢Å´ËÀ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢Ê¿¹ÔËÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë²¬Áª¼ê¡£
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¤È¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥±¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö²¬¿µÇ·½õÁª¼ê ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
