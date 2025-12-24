志田未来、Xmasディズニー満喫する姿がかわいすぎる
女優の志田未来が24日、自身のインスタグラムを更新し、Xmasのディズニーリゾートを満喫する姿を公開。ファンから「かわいい」といった声が寄せられている。
10月にはディズニーハロウィンの園内を満喫する姿を公開していた志田。この日は、かわいらしいミッキーのカチューシャをつけて満喫する姿を公開し、「この日はキャンセル拾いを頑張った」「クリスマスディズニーでした」と報告し、笑顔で「ハングルカーニバル」の丸太投げに成功したときにもらえる景品の「リルリンリン クッション」を掲げて満面の笑みを見せている。
コメント欄には「クリスマスディズニー最高だね」「今年もディズニー満喫できてよかったですね」といった声のほか、「ミッキーのぬいぐるみ？ゲットできた未来ちゃんめちゃくちゃ嬉しそうだしかわいすぎるよ」といった声も寄せられている。
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。現在、ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に出演中。プライベートでは2018年に一般男性と結婚している。
引用：「志田未来」インスタグラム（＠mirai_shida_official）
