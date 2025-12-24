◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン

みなぎるパワーを推進力に変えた。アスクエジンバラ（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は岩田康誠騎手を背に、栗東・ＣＷコースでアスクデビューモア（４歳３勝クラス）を４馬身半追走。重たくなった馬場を軽快に駆け、６ハロン８３秒７―１１秒１で１馬身半先着した。大きなストライドで、手綱を押すごとにグングンと加速。福永調教師は「動きのクオリティーが前回よりもかなり上がっている」と確かな上積みを感じ取った。

京都２歳Ｓはブービー人気の低評価を覆して２着。「ポジションは取れなかったけど、折り合いがついて、思ったよりいい手応えで脚も使えた」と福永師は収穫を口にする。「この経験があるから、今度は無理に取りに行く必要がない。いちかばちかの勝負も出来るから、面白そう」。大舞台への手応えが深まった一戦だった。

岩田康騎手は初コンビを組んだサウジアラビアＲＣから、１週前と最終追い切りに必ず騎乗。つきっきりで稽古をつけて、人馬の呼吸を重ねてきた。騎手時代の先輩に「折り合い面に関しては、完全に手の内に入れているんじゃないか。この馬の可能性を、岩田（康）ジョッキーが大きくしてくれた」と感謝する。

先週土曜のターコイズＳをドロップオブライトで制し重賞４勝目を挙げ、翌日の朝日杯ＦＳはダイヤモンドノットが僅差の２着。勢いに乗る開業２年目の指揮官は「こっちも一発あると思う。楽しみにしている」と期待。キャリア５戦の経験値を武器に、Ｇ１初制覇をつかむ。（山本 理貴）