°É¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡×¡Ö¸Ø¤é¤·¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°É¤¬£²£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¥¥â¥Î¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿°É¡£¿å¿§¤äÇò¡¢»ç¤ÎÃåÊª»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡¢°É¤Á¤ã¤ó¡¡¤¤ã¡¼¤¹¤Ã¤´¤¤»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤É¤Î¿§¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ªåºÎï¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤µ¤ÉÊ¤ËËþ¤Á¤¿ÏÂÁõ»Ñ¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ½÷À¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤·¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¶¡¹¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡¡¤¤¤¤¤È¤³¤Î¤ª¾îÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£