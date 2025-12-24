¿Æ»Ò¤Ç»È¤¨¤ëÌµÅº²ÃUV¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ÖUV¥¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÈ©¤ò»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤ë¡ÖUV¥¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞÉÔ»ÈÍÑ¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿UV¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ÖUV¥¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)
¢¨ÄÌ¿®ÈÎÇä¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡§80g
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÄÌ¿®ÈÎÇä¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ï¡¼¥Ð¡¼
µ¡Ç½¡§SPF25 / PA++
»Ò¤É¤â¤ÎÈ©¤ÏÂç¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ç³°Àþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤¬¼å¤¯¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖUV¥¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤ÊÈ©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¤äËÉÉåºÞ¥Ñ¥é¥Ù¥ó¤Ê¤É¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡ÖÌµÅº²Ã¡×½èÊý¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ç³°Àþ¤ò»¶Íð¤µ¤»¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÌµµ¡´éÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢SPF25¡¦PA++¤Î¿ôÃÍ¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤Î»ç³°Àþ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÀÐ¤±¤ó¤Ç¼ê·Ú¤ËÀö¤¤Î®¤»¤ë¡ÊÃ±ÉÊ»ÈÍÑ»þ¡Ë¤¿¤á¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬
¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Ú¤¯¤Æ¿¤Ó¤ÎÎÉ¤¤¥¸¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤¤Î¤Ê¤¤¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿È©¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢´é¤«¤éÁ´¿È¤Þ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡×¤ä3¼ï¤Î¥»¥é¥ß¥É¡Ê¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£
»ç³°Àþ¤òËÉ¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤ò´¥Áç¤«¤é¼é¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¸ú²Ì¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ëÅ·Á³¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÌ¤Íè±þ±ç´ð¶â¡×¤Ø¤Î´óÉÕ
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£Åù¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÌ¤Íè±þ±ç¹ñÌ±±¿Æ°¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÌ¤Íè±þ±ç´ð¶â¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÈ©¤ò¼é¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å°Äì¤·¤¿ÌµÅº²Ã¼çµÁ
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÈ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÊä¤¤¡¢È©ËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÉÉåºÞ¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¢ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¢¹çÀ®¹áÎÁ¡¢¹ÛÊªÌý¡¢¥¿¡¼¥ë·Ï¿§ÁÇ¤Ï°ìÀÚÌµÅº²Ã¡£
¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡Ê¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÂç¿Í¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
È©¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Î¡ÖUV¥¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ÖUV¥¥Ã¥º¥¸¥§¥ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
