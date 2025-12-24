Ï·ÊÞ¤Ç²¿¤¬¡ÄÎ¹´Û¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ÈÏ¢Íí¤Ä¤«¤º¡¡·Ð±Ä¼ÔÂå¤ï¤ê¡ÈÌ¤Ê§¤¤¡É¤â¡¡HP¤Ç¤ÏÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¡¡ÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô
ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¤È¥Û¥Æ¥ë¡£Í½ÌóµÒ¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡ÖÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï½ÉÇñ¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ï·ÊÞ¤Ë°ÛÊÑ¡Ä°ÆÆâ¤â¤Ê¤¯µÙ¶È¤«
24Æü¡¢¡Önews every.¡×¼èºàÈÉ¤Ï¡¢´ØÅì¤ÇºÇ¤âÅì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Àîµ®Âç¡Öevery.¼èºàÈÉ¡×
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤Ê¤ê¸Å¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×
±²Ãæ¤ÎÎ¹´Û¨¡¡£¤«¤Ä¤Æ°ËÆ£ÇîÊ¸¤äÂç·¨½Å¿®¤éÃøÌ¾¿Í¤¬½ÉÇñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÏ·ÊÞ¡É¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ¹´Û¤ÎÃæ¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
µÙ¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÆÆâ¤â¤Ê¤¯¡¢±Ä¶È¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö8·î¤Î½ª¤ï¤ê¤°¤é¤¤¤«¤éÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡×
¶á½ê¤Ç°û¿©Å¹·Ð±Ä
¡Ö8·î¤Î½ª¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×
¨¡¨¡½¾¶È°÷¤â¡©
¶á½ê¤Ç°û¿©Å¹·Ð±Ä
¡Ö¤Ï¤¤¡£Ìë¤Ï¤â¤¦¿¿¤Ã°Å¡£Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£·ë¹½Íè¤Æ¤¿¤è¤Í¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤È¤«¤Í¡×
¡ÖºÇ¶á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢£Í½ÌóµÒ¤«¤é¡ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤Ê¤¤¡ÉÁê¼¡¤°
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂç¿·Î¹´Û¡×¡£¤½¤·¤Æ¸¤ËÊºë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬Æ±¤¸2¤Ä¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¸»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í½ÌóµÒ¤«¤é¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ä
»°¸¶Àé¿Ò¡Öevery.¼èºàÈÉ¡×
¡ÖÍè·î8Æü°Ê¹ß¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
24Æü¸áÁ°11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Íè·î8Æü°Ê¹ß¤âÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤¿¤À¡¢µÙ¶È¾õÂÖ¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖÄ¸»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡×¤ÏÎ¾¥Û¥Æ¥ë¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»Ý¤ò¹ðÃÎ¡£´Ñ¸÷µÒ¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡ÈµîÇ¯6·î·Ð±Ä¼Ô¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¡É
¡ÈÆüËÜ°ìÁá¤¤½éÆü¤Î½Ð¡É¤ò¤¦¤¿¤¦´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Önews every.¡×¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦¸¤ËÊºë²¹Àô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤ËÊºë²¹Àô¶¨µÄ²ñ¡¡ÇßÄÅ²Â¹°²ñÄ¹
¡Ö»ä¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï11·î¤ÎÆ¬¤¯¤é¤¤¡£¡ÊÀè·î¡Ë10Æü¤¯¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÄ¥¤ê»æ¤¬¤¢¤ê¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬·Ð±Ä¡¢µîÇ¯6·î¤ËÊÌ¤Î¿Í¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¡×
µîÇ¯6·î¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤ËÊºë²¹Àô¶¨µÄ²ñ¡¡ÇßÄÅ²Â¹°²ñÄ¹
¡Ö¡ÊQ¡¥¿·¤·¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÅìµþ¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ò¿ô¸®¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ò¿ô¸®¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¨¡¨¡²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¸¤ËÊºë²¹Àô¶¨µÄ²ñ¡¡ÇßÄÅ²Â¹°²ñÄ¹
¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Û¥Æ¥ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ëÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉ¾È½¤¬Íî¤Á¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï½¾Íè¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ë¡£
Àè·î¤ËÆþ¤ê±Ä¶È¤òÄä»ß¤·¡¢ÄÂ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Î¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âà¿¦¤·¤¿¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤â¡Ä¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º
24Æü¡¢²þ¤á¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¸½ºß¤ª¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀßÈ÷¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁê¼ê¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
ÅÅÏÃ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎÙ¤Ë½»¤à¿Í
¡ÖÃÏ¸µ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤Æ¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¸¤ËÊºë²¹Àô¶¨µÄ²ñ¡¡ÇßÄÅ²Â¹°²ñÄ¹
¡ÖµÙ´Û¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤ªµÒÍÍ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡¡¡¡¡þ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢½ÉÇñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
