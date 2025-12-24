DOMOTO¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¡ÈÆÃÊÌ´ë²è¡ÉÈ¯É½
¡¡DOMOTO¡ÊÆ²ËÜ¸÷°ì¡¦Æ²ËÜ¹ä¡Ë¤¬25Æü¸á¸å9»þ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤«¤éÆü¾ï¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸¸ÁÛÅª¡Ä¡ª¥é¥¤¥Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¸ø³«DOMOTO
¡¡25Æü¸á¸å9»þ¤Ë¡¢1st Digital Single¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Î¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê - Spotify Live Version¡×¤¬¡¢Spotify Japan¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë26Æü0»þ¡¢DOMOTO¤¬¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Î²»¸»¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡DOMOTO¤Î1st Digital Single¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢Spotify¸ÂÄê¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê - Spotify Live Version¡×¤Ï¡¢¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¤¥ó¥È¥í¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¦±ÇÁüÈþ¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¡£À®½Ï¤·¤¿2¿Í¤Î²ÎÀ¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÁÔ¸·¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DOMOTO¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÇYouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¿·Ï¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤È¶¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£26Æü¤è¤ê³Æ¼ï¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°&¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
