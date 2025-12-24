°æ¾å¾°Ìï¤¬¥¤¥Ö¤Ë¥µ¥¦¥¸¤Ç¸ø³«Îý½¬¡ª¡ÈËÜµ¤¥â¡¼¥É¡É¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¹âÂ®¥¸¥ã¥ÖÈäÏª¡¡¥Ô¥«¥½¤ÎÎý½¬¤â´Ñ»¡
¡¡¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äWBC2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Î¸ø³«Îý½¬¤¬24Æü¡¢¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡¢31¾¡27KO¡Ë¤¬²°Æâ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡¢32¾¡17KO1Ê¬¤±¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Àè¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ô¥«¥½¤Î¸ø³«Îý½¬¤òÄÌÏ©¤«¤é¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¤Ï¡¢³»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÌó150¿Í¤¬¸«¼é¤ë¥ê¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥ê¥ó¥°¤ò²ó¤ê¡¢¹âÂ®¥¸¥ã¥Ö¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤ÉÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Àè¤Ë¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿Á°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤¬¾Ð¤ß¤âÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Îý½¬Ãæ¤Ï½ª»Ï¸·¤·¤¤´é¤Ä¤¤Ç¡ÈËÜµ¤¥â¡¼¥É¡É¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ÏÊÆ¥ê¥ó¥°»ï¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥³¥Ã¥Ô¥ó¥¬¡¼»á¤¬²òÀâ¡£°æ¾å¤ò¡ÖÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ÇÁê¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤À¤±¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á4»î¹çÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ê1983Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥°»ïÇ§Äê¥Ù¥ë¥È¤òÇ¯´Ö4ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¡Ë¥é¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë³èÌö¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë1»î¹ç¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÍÇ½¤â³èÆ°ÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ô¥«¥½¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ËÇò¤¤Ã»¥Ñ¥ó¤ÇÎý½¬¡£ºÇ½é¤«¤é¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤é¤Î±þ±çÃÄ¤ÎÇï¼ê¤È¡Ö¥Ô¥«¥½¥³¡¼¥ë¡×¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦¡ÖTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡ãÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡ä
4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ëvs WBCÆ±µé2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
¡ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé12²óÀï¡ä
WBA¡¢WBC¡¢WBO1°Ì¡¢IBF3°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ëvs WBC10°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë
¡ãIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡ä
²¦¼Ô ¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ëvs Æ±µé6°Ì¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë
¡ã¥é¥¤¥Èµé10²óÀï¡ä
Á°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¦º£±Ê¸×²í¡ÊÂç¶¶¡Ëvs WBO¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé10°Ì ¥¨¥ê¥É¥½¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë
¡ã¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé8²óÀï¡ä
ÄéÎïÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ëvs ¥ì¥ª¥Ð¥ë¥É¡¦¥¥ó¥¿¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë