Ê¡»³¡õÂçÀô¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¼çÂê²Î²Î¤¦£Â¡ì£ú°ðÍÕ¤«¤é½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤ÈÂçÀôÍÎ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡£Ì£Ï£Ö£Å-¡×¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡»³¤Ï¡Ö£±£¸ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ²á¤´¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¡Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¡ËÌ¤Íè¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç½éÆü¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤ÈËþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤òÁ°¤Ë¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡·àÃæ¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤ò±é¤¸¤¿£²¿Í¤¤ê¤Ç¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤êÊ¡»³¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Û¤«¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¤½¤ó¤ÊÊ¡»³¤Ï¡Ö¡Ê¶¦±é¤Î¡Ë±ÊÀ¥Î÷¤Ë¤â¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ£²¿Í¤Ç±ÊÀ¥¤ÎÊª¤Þ¤Í¤ò¤·¤Ï¤¸¤á¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¸ø³«½éÆü¤È¤È¤â¤Ë¼çÂê²Î¡ÖÌÚÀ±¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ë¤È¡¢ÂçÀô¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£Ê¡»³¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦£Â¡ì£ú¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¡Ê£¶£±¡Ë¤«¤é¡¢¸ø³«¤Î½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ø´¶³´¿¼¤¤¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤â¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤À¡£