ÂæÏÑ²¤Î³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ëÀÚÃÇ»ö·ï¡¢Ãæ¹ñ¸ø°ÂÅö¶É¡Ö²ßÊªÁ¥¤ÏÌ©Í¢Á¥¡×¡ÄÃæ¹ñ´ØÍ¿¤Îµ¿¤¤ÂÇ¤Á¾Ã¤¹ÁÀ¤¤¤«
¡¡¡ÚËÌµþ¡áÅì·Ä°ìÏº¡¢ÂæËÌ¡á±àÅÄ¾»Ì¡ÛÂæÏÑÆîÉô¡¦ÂæÆî²¤Çº£Ç¯£²·î¡¢³¤ÄìÄÌ¿®¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¥È¡¼¥´Á¥ÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¡ÊÃæ¹ñ¿Í¾èÁÈ°÷£¸¿Í¡Ë¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ãæ¹ñ»³Åì¾Ê°Ò³¤»Ô¤Î¸ø°ÂÅö¶É¤Ï£²£´Æü¡¢¤³¤Î²ßÊªÁ¥¤¬ÎäÅàÉÊ¤òÃæ¹ñÂçÎ¦¤ËÌ©Í¢¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ©Í¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ½»Ì±¤ÎÃËÀ£²¿Í¤Ë·ü¾Þ¶â¤ò¤«¤±¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤¬²ßÊªÁ¥¤òÙ½Êá¡Ê¤À¤Û¡Ë¤·¤¿¡£¤¤¤«¤ê¤ò²¼¤í¤·¤Æ¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÂ»½ý¤·¤¿ºá¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÁ¥Ä¹¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò£³Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤ÏÃæ¹ñÅö¶É¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¿ÏÇ¤òÂÇ¤Á¾Ã¤½¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÇÂæÏÑÀ¯ºö¤òÃ´¤¦¹ñÌ³±¡ÂæÏÑ»öÌ³ÊÛ¸ø¼¼¤ÎÊóÆ»´±¤Ï£²£´Æü¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¥é¥¤¥Á¥ó¥É¥©¡¼¡ËÀ¯¸¢¤¬¡ÖÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¤è¤ë¡Ø¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó½±·â¡Ù¤òÀëÅÁ¤·¡¢Î¾´ß¡ÊÃæÂæ¡Ë¤ÎÂÐÎ©¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¡Ö·ü¾Þ¶â¹ðÃÎ¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°¤¤Ç¾ÇÅÀ¤ò¤½¤é¤·¡¢Î¾´ß¤ÎÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£