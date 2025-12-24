Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î±¿±ÄÈñ ºÇÂç370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¡¡¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä²òÂÎÈñÍÑ¤Ê¤É¸«Ä¾¤·¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¿ô¤ÏÌÜÉ¸ÆÏ¤«¤º¡¡
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î±¿±ÄÈñ¤Î¼ý»Ù¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¡½½ÁÒ²íÏÂ ²ñÄ¹
¡Ö¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼ýÆþÅù¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡×
ËüÇî¶¨²ñ¤Ï¡¢±¿±ÄÈñ¤Î¼ý»Ù¤¬320²¯±ß¤«¤é370²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÄ²ñÁ°¤Ï280²¯±ß¤Î¹õ»ú¤ò¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¢§¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¢§ÊÄËë¸å¤Î²òÂÎ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦±¿±ÄÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¾å¿¶¤ì¤ÎÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Æþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤Ï2225ËüËç¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢Åö½é¤ÎÌÜÉ¸2300ËüËç¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤äÂçºåÉÜ¤Ê¤É¤Ï25Æü¤Ë¡ÖÀ®²Ì¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡×¤ò³«¤¡¢¹õ»úÊ¬¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«µÄÏÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£