お父さんのことを起こしたいポメラニアンさん、ぐっすり眠っているお父さんのお顔の隣に座り込んで…。想定の斜め上、まさかの独特な起こし方をみせるお姿は記事執筆時点で53.2万回を超えて表示されており、2.8万件のいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：どうしてもお父さんを起こしたい犬→寝ている顔のすぐ隣で…まさかの『独特な起こし方』】

お父さんを起こしたい犬→顔の隣で…

Xアカウント『@korokorota620』に投稿されたのは、ポメラニアン「コロ太」くんのお姿。

この日も、大好きなパパさんを起こすために寝室へ向かったというコロ太くん。

まさかの『独特な起こし方』が話題に

ぐっすり眠っているパパさんのお顔の隣に座り込み…独特すぎる『起こし方』を見せてくれたのだといいます。

『ワオーン』と、天を仰ぐような仕草で遠吠えのような、歌声のような可愛い声を披露し始めたのだそう。

どうやらそれは、コロ太くんの『パパ起きて～のうた』なのだそうで、いつも目覚まし代わりに上手に歌ってくれるのだとか。

いつまでも聞いていたくなる、でも無視するわけにはいかない…その可愛いお姿は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「出だし始まったと思ったら急にサビ」「エンジン吹かしてるみたいで可愛い」「パパさんも幸せね～」「めちゃくちゃかわいい」「可愛すぎて困る」「目覚ましの歌かわいいｗ」など多くのコメントが寄せられています。

パパのことが大好き！甘えん坊な男の子♡

コロ太くんは、とっても甘えん坊でパパさんのことが大好きな男の子。お家ではパパさんに甘え、ドッグランに行けばパパさんに甘え…とにかくその甘えん坊なお姿はあまりにも愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすコロ太くんのお姿は、ポメラニアンの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

