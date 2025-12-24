辻希美、ドレッシングとしても♪「なんでも合う」万能タレを絶賛「めっちゃ美味しい！」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【初！ヤオコー購入品紹介】お惣菜が美味しすぎてテンション爆上がり ２日連続行ってしまいましたw【オープニングセール】』という動画を投稿。スーパーで購入したさまざまな商品を披露していく中で、“なんでも合う”万能タレを紹介してくれました♪

【関連】辻希美、長女・希空と“どハマり”しているお茶を紹介「カフェラテとか一切飲まずにこれ」

辻さんが「これがすごい美味しそうだなと思って買ってみました」「こういうタレめっちゃ好きで」とコメントしたのがこちらの商品！

◼︎旨けりゃいいジャン

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

こまや合同会社 / 旨けりゃいいジャン 税込788円（公式サイトより）

ニンニクと国産ネギや唐辛子が絶妙なバランスの万能タレ。

チヂミやナムルなどの様々な料理に合うほか、サラダのドレッシングや、冷奴、餃子、鍋のタレなどに幅広く使えます。

◼︎なんでも合う万能タレ

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは、豆腐にこちらの商品をかけて試食すると「辛くない」「めっちゃ美味しい！」とコメント。

そして「豆腐でもいいけど、お肉にかけたい。いや、餃子？」「餃子と食べたい！」と、合いそうな使い方について話しつつ、「見た目ほど辛くない」と教えてくれました。

また、スタッフの方が、“焼肉食べるときに使いたい”と話すと、辻さんも「絶対美味しい！これはでもなんでも合うね」と話していました♪

■動画もチェック

18歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより