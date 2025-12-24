¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡Ã¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¡Û½÷»ÒÂåÉ½¡¦¿·³ã»ºÂçÉíÂ°¡¡¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ2²óÀïÆÍÇË¡ª¡Ú¿·³ã¡Û
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÅß¤Îº×Åµ¡ØSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Ç½÷»Ò¤Î¸©ÂåÉ½¡¦¿·³ã»ºÂçÉíÂ°¤¬2²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»ºÂçÉíÂ°¤Ï½éÀï¤Ç¹âÃÎ¡¦ÌÀÆÁµÁ½Î¤Ë²÷¾¡¡£ÆÊÌÚ¡¦ÌðÈÄÃæ±û¤È¤Î2²óÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Âè£±Q¤Ï17-18¤È¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Âè£²Q¤Ï13-9¤È¼è¤êÊÖ¤·¤¿¿·³ã»ºÂçÉíÂ°¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥êー¥É¤ò¹¤²69-54¤Ç¾¡Íø¡£2²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²óÀï¤Ï25Æü¡¢Ê¡²¬¡¦Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¤Ï25Æü¤¬2²óÀï¡£³«»Ö¹ñºÝ¤ÏÄ¹Ìî¡¦Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°¿ÛË¬¤È¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤Ï¼¢²ì¡¦¸÷Àô¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
