両親にハイハイを披露！ 2人に見守られて赤ちゃんの俺が踏み出した「新たな一歩」／赤ちゃんに転した話＋75
ブラック企業で働く男が赤ちゃんに転生し、その小さな体で奮闘する成長コメディ。転生したMR（医薬情報担当者）の主人公は、視覚や聴覚だけでなく、全身の能力が制限されていることに気づく。その不自由な体で、注射ラッシュなど数々の困難と全力で向かい合っていくが…!?「次にくるマンガ大賞」「WEBマンガ総選挙」ダブルノミネートで話題。クスッと笑えるハードな赤ちゃんライフの最新話を、ダ・ヴィンチWebからお届け！
パパさんのレクチャーでハイハイに挑戦した赤ちゃん（転生者・和史）。手を上に挙げることに気付いてハイハイに成功するが、パパさんから「ちょっと待って！」と止められて…!?
※この記事は小児科医の監修を経た上で掲載しておりますが、診療行為が必要な場合は必ず医療機関を受診の上で主治医もしくは助産師の指導に従ってください。本記事により生じたいかなる損害に関しても、弊社は責任を負いかねます。また赤ちゃんの発達は子どもによってまちまちです。気になることがあったら医師に相談しましょう。
