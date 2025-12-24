INI木村柾哉、西洸人に感謝「ちゃんと目、見て！」 後藤威尊の”ナイスアシスト”も
11人組グローバルボーイズグループ・INIが24日、都内で行われた『"THE WINTER MAGIC"PREMIUM X'mas SHOWCASE』を開催。木村柾哉が西洸人に感謝を伝える場面があった。
MINI（ファンネーム）の願いごとに応えるコーナーで、木村は西に感謝を伝えることに。木村は「洸人、まずはいつもありがとう」と切り出しつつ、「目、見て！ちゃんと目、見て！」とグイグイ。照れ笑いを浮かべる西に対し、木村は「このシングルも一緒に作詞してくれて、作曲も挑戦していて、俺にはできないことをどんどんできるようになっていて、刺激をもらっています。いつもありがとう。だいちゅき（好き）」と伝え、ギュッとハグした。
すると、後藤威尊のアシストもあり、西が木村のことをお姫様抱っこする場面も。木村が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』を彷彿（ほうふつ）とさせるような展開となり、西は「まさMINI（木村のファン）の皆さん、ごめんな！まさは俺のだから！」と仲の良さを見せつけた。
イベントでは、「THE WINTER MAGIC」収録曲「U MINE」「True Love」を初披露。タイトル「Present」を歌唱したほか、「Present」をMINI合唱に合わせ、ハンドベルで演奏するなど、クリスマスにまつわるコーナーでMINIと楽しい時間をすごした。
