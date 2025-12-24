フィギュアスケート男子の五輪2大会連続メダリストでプロとして活動する宇野昌磨さん（28）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。スケート靴で氷上に立つ写真を公開し、注目を集めている。

発端は俳優・鈴木福の21日の投稿。「街はクリスマスとやらで浮かれているが、俺は地に足をつけて生きていきたい」とつづった鈴木は、クリスマスツリーを背にした自撮り写真を公開し、話題となった。

この投稿を引用し、宇野は「街はクリスマスとやらで浮かれているが、俺は地に足をつけて生きていきたい」とつづり、スケート靴で氷上に立つ写真を公開した。

鈴木は宇野の投稿に反応。「昌磨くん、これは地に足ついているんですか？笑。もしかして、浮かれてますか？？」とコメントした。フォロワーからは「エッジが効いてますね」「スベりやすそうだね」「氷やないかーい」「氷ですね、さすが」「浮いてるように見える」「ついてないですね…」などの声が寄せられた。

また、この日の投稿ではサンタさんへのメッセージも公開。「サンタさんへ。正直欲しいものはないです自分で苦労して手に入れたものにこそ価値がつくと思う。けれど貰えるものは貰うのでここに記します」とし、「・コンボ精度・指の筋力・反射神経・状況判断力・語学力・思考の柔軟性」とリクエスト。「交渉可」と付け加え、「ご検討よろしくお願いします」と締めくくった。