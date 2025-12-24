¡ÚÆÈ¼«¡Û¥¿¥¤¾¯½÷¡Èº£·îËö¤Ëµ¢¹ñ¤Ø¡É¥¿¥¤À¯ÉÜ¹â´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡Åìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ìÊÝ¸î
¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Åìµþ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¹â´±¤ÏJNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤òº£·îËö¤Ë¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹·Ð±Ä¡¦ºÙÌîÀµÇ·Èï¹ð¡Ê52¡Ë¤¬¥¿¥¤¹ñÀÒ¤ÎÅö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¤Îµ¢¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Î¹â´±¤Ï24Æü¡¢¿¦°÷¤ò¶á¤¯ÆüËÜ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢º£·îËö¤Ë¾¯½÷¤òµ¢¹ñ¤µ¤»¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¹ñ¸å¤Ï¾¯½÷¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÊì¿Æ¤È°ì½ï¤ËÍèÆü¤·¡¢¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½70¿Í¤Ø¤ÎÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿Êì¿Æ¤Ï23Æü¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ë¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£