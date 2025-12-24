ÍèÇ¯5¼þÇ¯¤ÎINI¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌóÂ«¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Ã¤«¤é¡×¡Ö°ú¤Â³¤11¿Í¤Ç¡×
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø"THE WINTER MAGIC"PREMIUM X'mas SHOWCASE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÈ±¿§¤Ç¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ëINI
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¼ýÏ¿¶Ê¡ÖU MINE¡×¡ÖTrue Love¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖPresent¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖPresent¡×¤òMINI¹ç¾§¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢MINI¤Î´ê¤¤»ö¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇMINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æº£Æü¤Ï¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ØTHE WINTER MAGIC¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢MINI¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤âINI¤È¤·¤Æ²á¤´¤»¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£MINI¤Î´¿À¼¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢MINI¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¡¢5¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Ã¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö2025Ç¯¤âINI¤é¤·¤¯¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢MINI¤ó³§¤µ¤ó¡¢¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©°ú¤Â³¤11¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡MINI¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼«Á³¤ËÏ³¤ì¡¢²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
