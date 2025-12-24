千鳥(大悟、ノブ)がMCを務めるお笑い即興サバイバル・バトル「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」がPrime Videoで独占配信中だ。

高比良くるま(※「高」は正しくは「はしご高」)(令和ロマン)＆野田クリスタル(マヂカルラブリー)が優勝して幕を閉じたあの「お笑い即興サバイバル・バトル」が帰ってきた！

本番組のために結成されたオリジナルコンビ8組が、優勝賞金1000万円をかけて即興コントを繰り広げる本番組。笑いの総合力とコンビの絆で優勝を勝ち取るのは一体誰なのか！？

今回は、2年連続で番組サポーターを務める林瑠奈(乃木坂46)にインタビューを実施。番組の魅力はもちろん、彼女にとっての「ゴールデンコンビ」についても伺った。

――番組サポーターとして2度目のご出演でした。いかがでしたか？

「第一弾ではありがたさ半分、プレッシャー半分だったのですが、第二弾はより喜びを感じてサポーターを務めることができました。

番組サポーターという立ち位置をどう捉え、どう番組と関わっていくのか。その距離感も前回よりはうまく掴めた気がしますし、"楽しもう"という気持ちも持てましたね。これまでやってきたことが今回のサポーターにもつながったと思うので、自信にもなりました」

――距離感について、特にどんなところを意識したのでしょうか？

「私は前回と同じく進行を担当させていただいたのですが、特に第一弾は目の前で面白い即興コントが繰り広げられても、次の段取りや時間が気になって、なかなか感情が乗らず、進行に徹してしまいました。

千鳥さんと私はプレイヤー側ではないので、お客さんと同じ目線に立って、面白さや盛り上がりを純粋に感じ取れるはずなのに、私だけその立場を活かしきれなかったんです。そんな反省点があったため、今回は進行しつつも、面白いところは笑って、お客さんと一緒に盛り上がり、うまく感情を乗せながら楽しめたと思います。そこは前回と大きく違うところですね」

――そんな千鳥さんとの2度目のタッグでしたが、いかがでしたか？

「前回以上にチームワークを感じる瞬間が多くありました。ステージが終わるたび、MC横の席には敗退されたコンビ芸人さんがいらっしゃるのですが、その後のクロストークがかなり盛り上がるんです。そういったところを大悟さんやノブさんがうまく収束させつつ、いい盛り上がりのところで私にパスをくださり、次のステージに行く...みたいな瞬間があって。今回も、そのありがたさと心強さを感じて進行をしていました」

――「ゴールデンコンビ」で戦った8組の戦いぶりをご覧になって、どんな印象を持ちましたか？

「今年も芸歴の違うさまざまなタイプの芸人さんが出場されている印象を受けました。得意とされているジャンルもバラバラなので『このステージはめっちゃ刺さるだろうな』とか『逆にこのジャンルは想像がつかないな』など、ワクワクする戦いばかりでしたね。前回以上にどうなるのか分からず、予想の難しさも魅力に感じていました」

――この番組のためにコンビを組み、「即興の笑い」にチャレンジする芸人の皆さんについては、どんな思いがありますか？

「裏で準備をしてから挑むステージもあれば、その場で大喜利のように繰り広げられていくステージもあるのですが、そのときの雰囲気や盛り上がりで空気がガラッと変わってしまうんです。大悟さんが『いまのは惜しかったな〜』とおっしゃる瞬間があったように、そのコントを単体で見れば勝ち上がれたのに、全体の流れもあって惜敗されることもあって...。

即興の中でも、いかに波に乗るのかが大事らしく、皆さん裏では『ここは最初に出よう』、『ここは誰々が出たあとに出よう』など、出る順番も調整していらっしゃいました。この『始まってみないと分からない戦い』で駆け引きしながら笑いを生み出すのが本当にすごいし、尊敬の気持ちを持って拝見していましたね」

――林さんにとって「この人たちはゴールデンコンビだな」と思うお二人はいらっしゃいますか？

「乃木坂46の先輩でキャプテンの梅澤美波さんと、先日卒業公演をされた久保史緒里さんですね。3期生同士のお二人の『戦友感』はファンの方も感じていらっしゃるところだと思います。

グループの中で『キャプテン』という立場で引っ張ってくださる梅澤さんと、それを影で支えていた久保さん。お二人とも偉大な先輩ですし、いろいろなシーンで私たちの手本になってくださる瞬間がたくさんありました。

はっきり言葉で伝えて『姿勢』で見せてくださる梅澤さん、スキルやライブとの向き合い方といった『アイドルとしての姿』で見せてくださった久保さん...。お二人が見せてくださる背中って、似ているんだけど似ていない。だけど2人はつながっている。まさにゴールデンコンビだと思います」

――サポーターの目線から「THEゴールデンコンビ」の魅力を教えてください

「オリジナル新コンビが即興の笑いに挑むのはもちろん、お客さんが『一番面白くないコンビ』に投票し、最も得票率が高いコンビが脱落するというシステムが魅力だと思います。この掛け合わせってこれまでなかったものだと思うんです。『面白くなかった3組』に注目は集まりますが、勝ち上がるのは他の組なので、全コンビに焦点が当たりますし、『勝ち上がった理由ってなんだろう』、『落ちた理由ってなんだろう』と深く考えさせられます。

番組を通して面白い瞬間だけを切り取るのではなく、ドラマが生まれる瞬間があったり、粘って粘って笑いを勝ち取る瞬間があったり、いろいろな芸人さんの姿が見られるのが『THEゴールデンコンビ』の見どころだと思います。ぜひ、芸人さんの熱い姿に注目してご覧ください！」

取材・文＝浜瀬将樹 写真＝MISUMI

配信情報

「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」

配信日:2025年11月21日(金)よりPrime Videoにて独占配信中(全5話)

メイン MC：千鳥(大悟、ノブ)

出場芸人：新山(さや香)＆小籔千豊、田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、長谷川忍(シソンヌ)＆松尾駿(チョコレートプラネット)、盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)、大久保佳代子(オアシズ)＆吉住、阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー)、狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)

番組サポーター：林瑠奈(乃木坂46)

©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※作品の視聴には会員登録が必要です（Amazon プライムについて詳しくはホームページをご確認ください）

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ