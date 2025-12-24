INIÀ¾Þ«¿Í¤¬ÌÚÂ¼ËïºÈ¤ò¡È¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¡É¡ÖËïºÈ¤Ï²¶¤Î¤À¤«¤é¡×È¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÚTHE WINTER MAGIC¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤¬12·î24Æü¡¢¡Ö¡ÈTHE WINTER MAGIC¡ÉPREMIUM X¡Çmas SHOWCASE¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾åÉô¤Ë¡ÖThe Winter Magic¡×¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹°áÁõ»Ñ¤ÎMINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖU MINE¡×¤«¤éÁáÂ®À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤±¤ÉÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡¢¹âÄÍÂçÌ´¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤¬È¬²¦»Ò¤ÇÀ¾Åìµþ½Ð¿È¤Î¼«Ê¬¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¡¢¾¾ÅÄ¿×¤Ï¡Ö¤³¤³È¬²¦»Ò¤Ë11¿Í¤Î²¦»ÒÍÍ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡ªº£Æü¤À¤±¤Ï½½¶å²¦»Ò¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡£ÀÄ½Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖTrue Love¡×¤ò2¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢INI¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥ó¥¿¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÃåÍÑ¡£11¿Í¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆMINI¤¬¡ÖPresent¡×¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ìÂÎ´¶¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡£Æ£ËÒµþ²ð¤Î¼çÆ³¤Î¤â¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¸«»ö¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë¤È¹ç¾§¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¤¡¢´°àú¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¬¥«¡¼¥É¤Ë½ñ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÅú¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ä¥ê¡¼¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅ¸³«¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤¿MINI¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»ØÄê¤·¡¢ÌÚÂ¼¤«¤éÀ¾Þ«¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÞ«¿Í¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤âÍý¿Í¤È°ì½ï¤Ëºî»ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æºî¶Ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ²¶¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â»É·ã¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¿·õ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¸«¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò³°¤·¤Æ¼ªÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¡£¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê¾²¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿º´ÌîÍºÂç¤ò¸åÆ£°ÒÂº¤¬¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢À¾¤âÌÚÂ¼¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¡¢¡ÖËïºÈMINI¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¡£ËïºÈ¤Ï²¶¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈMINI¤Ø¥È¥É¥á¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡¢ÃÓºêÍý¿Í¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Á¥¢¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖPresent¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÍÃ£¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡£²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆMINI¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍÃ£¤Ï2026Ç¯¡¢5¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Ã¤«¤é¤Ç¤¹¡ª2026Ç¯¤âËÍÃ£¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤È¤¤¤¦MINI¤«¤é¤Î´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
