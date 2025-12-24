¥Ð¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¹¥Ï¥¯¥ë¡×ºÇ½ª²ó¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í·èÄê ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡Öhrtz.wav¡×¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥¦¥§¥¤¥Ö¡Ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖSTEAL HEART CLUB¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¹¥Ï¥¯¥ë¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬¡¢12·î23Æü¤è¤ë10»þ¤è¤êABEMA¤ÇÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡Öhrtz.wav¡×¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥¦¥§¥¤¥Ö¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥à¥Í¿·¥ª¡¼¥Ç»²²Ã¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼30Ëü¿ÍÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô
¡ÖSTEAL HEART CLUB¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢³Æ10¿Í¡¢·×50¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»³Ú¤È´¶¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤òÉð´ï¤ËºÇ¸å¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô15¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë5¿Í¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô¤Î¥±¥¤¥Æ¥ó¤¬¹Í¤¨¤¿¡Öhrtz.wav¡×¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥¦¥§¥¤¥Ö¡Ë¤Ë·èÄê¡£¡Èwav¡É¤Ë¤Ï¡¢¡È¿·¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤òºî¤í¤¦¡É¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤â¡Ö»Â¿·¤À¤Í¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¡£¥®¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥Æ¥ó¤¬·èÄê¡£¥±¥¤¥Æ¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê»þ´ü¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£STEAL HEART CLUB¤ÏËÍ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥¿¡¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¥±¥¤¥Æ¥ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÎÞ¤È¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥±¥¤¥Æ¥óºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥é¥à¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ï¥®¥ï¤¬·èÄê¡£¥Ï¥®¥ï¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦¤ËßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤âÃý¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÄÀÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆëÀ÷¤á¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ï¥®¥ï¤Ï¤³¤Îhrtz.wav¤ÇÀ¤³¦¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢hrtz.wav¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤¯¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¦»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥ó¤¬¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤ÏÁ°²ó2°Ì¤Î¥ê¥¢¥ó¤¬µÕÅ¾¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·èÄê¤µ¤»¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¥ê¥¢¥ó¡¿405,643ÅÀ¡Û
¡Ú¥®¥¿¡¼¡§¥±¥¤¥Æ¥ó¡¿311,390ÅÀ¡Û
¡Ú¥Ù¡¼¥¹¡§¥Ç¥¤¥ó¡¿356,211ÅÀ¡Û
¡Ú¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡§¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¿303,860ÅÀ¡Û
¡Ú¥É¥é¥à¡§¥Ï¥®¥ï¡¿391,102ÅÀ¡Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥à¥Í¿·¥ª¡¼¥Ç»²²Ã¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼30Ëü¿ÍÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô
¢¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ïhrtz.wav¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥¦¥§¥¤¥Ö¡Ë¤Ë·èÄê
¡ÖSTEAL HEART CLUB¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢³Æ10¿Í¡¢·×50¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»³Ú¤È´¶¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤ÀÄ½Õ¤òÉð´ï¤ËºÇ¸å¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËßõÎõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ð¥ó¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¼Ô15¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë5¿Í¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¢¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼5¿ÍÈ¯É½
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½¡£¥®¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥Æ¥ó¤¬·èÄê¡£¥±¥¤¥Æ¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê»þ´ü¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£STEAL HEART CLUB¤ÏËÍ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ú¹ñ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡Ö¥®¥¿¡¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¥±¥¤¥Æ¥ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÎÞ¤È¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥±¥¤¥Æ¥óºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥é¥à¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ï¥®¥ï¤¬·èÄê¡£¥Ï¥®¥ï¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¦¤ËßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤âÃý¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÄÀÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆëÀ÷¤á¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ï¥®¥ï¤Ï¤³¤Îhrtz.wav¤ÇÀ¤³¦¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢hrtz.wav¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤¯¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¦»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥ó¤¬¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤ÏÁ°²ó2°Ì¤Î¥ê¥¢¥ó¤¬µÕÅ¾¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·èÄê¤µ¤»¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡hrtz.wav¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥¦¥§¥¤¥Ö¡Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¥Ü¡¼¥«¥ë¡§¥ê¥¢¥ó¡¿405,643ÅÀ¡Û
¡Ú¥®¥¿¡¼¡§¥±¥¤¥Æ¥ó¡¿311,390ÅÀ¡Û
¡Ú¥Ù¡¼¥¹¡§¥Ç¥¤¥ó¡¿356,211ÅÀ¡Û
¡Ú¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡§¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¿303,860ÅÀ¡Û
¡Ú¥É¥é¥à¡§¥Ï¥®¥ï¡¿391,102ÅÀ¡Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û