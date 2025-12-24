ここでしか見られない穴場スポットも♡ Rayスタッフが通う「おすすめショップ」特集

オフの日もセンスあふれる業界ガールが通うお店が知りたい！そこで今回は、Rayで活躍するスタイリスト、ヘア＆メイクさんによる「おすすめショップ」をご紹介します。アパレルから雑貨、食器など通うお店までおしゃれな業界ガールたち。これを参考にして、ワンランク上のおしゃれガールを目指そう♡

ワンランク上のしゃれみショップ Rayスタッフがおすすめする♡ ここでは、ハイセンスなRayスタッフたちがメロウな気分を高めるために通うお店をピックアップ！業界ガールが認めるおしゃれなお店たち、ぜひチェックしてみてね♡

Check! スタイリスト・仲田千咲さん 機能性×美しさを兼ね備えたキッチンブランド

「中目黒を散歩中、外観に惹かれてふらりと入ったのが最初の出会い。アロマがふわっと香る落ち着いた空間で、今でも少し緊張しながら入っています（笑）。行くたびに可愛い食器に出会えて、つい連れて帰りたくなるお気に入りのショップです！」 日常に溶け込む洗練された食器たち 「シンプルかつシックで使いやすい形がツボにはまって購入。どんな料理をのせても映えるから、自炊モチベが上がります！」 足を運べばていねいな暮らしをめざしたくなる 「行くと必ず見て回る食器コーナー。おうちのポップな家具にあわせて、無機質なデザインの食器を組みあわせるのが私のこだわりです！」 INFORMATION KINTO 日本発のライフスタイルブランドKINTOのリテールストア。「こころ豊かな日常のきっかけに」をモットーに食器や調理器具、インテリア雑貨などを販売しています。 住：東京都目黒区青葉台1-19-12

営：平日 12:00〜19:00、土日祝 12:00〜18:00

休：無休（年末年始を除く）

Instagram：@kintojapan

Check! スタイリスト・城田望さん 高品質のハイブラ小物が手に入るヴィンテージショップ

「ハイブラヴィンテージショップはたくさんあるけど、ここはモダンかつ長く使えるデザインが多くて見ていてワクワクします！種類豊富なアイテムが並んでいて、ヴィンテージなのにコンディションがいいものがそろっているのも魅力的。私はバッグと時計を買いました♡」 CELINEの上品レザーバッグをゲット 「レトロなゴールドキーチェンにひと目ぼれして購入しました。上質な黒レザーとゴールドの組みあわせがお上品でオトナ可愛い♡」 店内は都会的でモードなスタイリッシュ空間 「商品を思わず手に取りたくなるディスプレイ。ショーケースを介さないからこそ、実物の質感までしっかりイメージできるのがうれしい！」 INFORMATION Hedy 国内外から厳選したハイブランドのヴィンテ ージアイテムを中心に取り扱うセレクトショッ プ。時代を超えて愛されるデザイン、状態にこだわった一点ものを提供している。 住：東京都渋谷区猿楽町26-8

☎：03-6416-4421

営：11:00〜20:00

休：不定休

Instagram：@hedy_vintage

Check! ヘア＆メイク・竹内春華さん デイリーコーデを格上げするアーバンジュエリー

「シンプルで洗練されたデザインが多く、ずっと大切にしたくなる憧れのジュエリーショップ。雑誌でスタイリストさんが紹介しているのを見て、私も仕事を頑張ったごほうびとして購入しました。普段のカジュアルコーデにアクセントを与えてくれるところがお気に入りです」 イヤーカフ＆ピアスを自分へのごほうびにGET♡ 「シームレスなデザインの1軍ピアスたち。つけるとお仕事スイッチが入って、自信をくれるお守りアイテムです」 INFORMATION MARIA BLACK 2010年にデンマーク・コペンハーゲンでスタートしたジュエリーブランド。シルバーやゴールドを基調としたシンプルかつエッジの効いたアイテムが手に入る。 住：東京都渋谷区神宮前5-3-3

☎：080-4009-2020

営：平日 12:00〜18:00、土日祝 11:00〜18:00

休：火曜、水曜 ※月によって変動あり

Instagram：@mariablackjp 文／天井玖瑠海、杉山春花、大熊芹奈