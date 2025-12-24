【ヤマダデンキ：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」抽選販売】 抽選期間：12月24日9時～12月25日23時59分 当選発表：2026年1月21日12時ごろ

ヤマダデンキは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」の抽選販売を実施している。抽選期間は12月25日23時59分まで。当選発表は2026年1月21日12時ごろに行なわれる。

本抽選販売は、「ヤマダデジタル会員」アプリ内のお申し込みページより参加することが可能で、デジタル会員の登録が必要となっている。

抽選の申し込みは1人様1回限りとなっているほか、申し込みは「PG UNLEASHED 1/60 ニューガンダム+PG UNLEASHED 1/60 ニューガンダム用 LEDユニット」、「PG UNLEASHED 1/60 ニューガンダム」のいずれか1種類限りとなっている。

抽選の注意事項として、同一人物による複数回申し込みがあると判断された場合には無効となるほか、転売目的や商業目的と判断された場合には、抽選対象外となる。

(C)創通・サンライズ