¿¦°÷¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë±¿±ÄÈñ¤òÉÔÀµ¤Ë½Ð¶â¤·¡¢°ìÉô¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

24ÆüÉÕ¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇîÂ¿¶è¤ÎÀ¸³è´Ä¶­²Ý¤Î29ºÐ¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤Ç¤¹¡£

Ê¡²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¿¦°÷¤Ï¤ª¤È¤È¤·5·î¤«¤é¤³¤È¤·6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶èÌò½ê¿¦°÷¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë±¿±ÄÈñ¤ª¤è¤½45Ëü±ß¤òÉÔÀµ¤Ë½Ð¶â¤·¡¢°ìÉô¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤È¤·4·î¡¢ÃËÀ­¿¦°÷¤¬ÊÌ¤ÎÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿ºÝ¡¢±¿±ÄÈñ¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ýºÂ¤ÎÄÌÄ¢¤Ê¤É¤ò°ú¤­·Ñ¤´¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸åÇ¤¤Î¿¦°÷¤¬¼è°úÌÀºÙ¤ò³ÎÇ§¤·È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¿¦°÷¤Ï»Ô¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡Ö²£ÎÎ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÄÌÄ¢¤Ê¤É¤òÅ¬Àµ¤Ë´ÉÍý¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åö»þ¡¢ÄÌÄ¢¤È¥«ー¥É¤ÏÃËÀ­¿¦°÷¤¬1¿Í¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô¤Ïº£¸å¡¢¿¦°÷1¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÝÄ¹µé¤Î¿¦°÷¤¬Ì³¤á¤ë·ÐÍýÀÕÇ¤¼Ô¤òÃÖ¤­¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£