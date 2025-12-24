16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ËÀ¹Ô°Ù¡¡¸µÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤Ç³ØÆ¸¥¯¥é¥ÖÃËÀ»ØÆ³°÷¡Ê70Âå¡ËÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ä¡×»öÂÖ¤Î±£¤Ú¤¤¿Þ¤Ã¤¿¤«¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Æî¿®ÃÏÊý¤Ç³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÆ³°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ 70Âå¤Î¸µÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃËÀ¤¬¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É»öÂÖ¤Î±£¤Ú¤¤¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¿¼¤¯¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×
22ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¿®ÃÏÊý¤Î¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ç»ØÆ³°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
»öÂÖ¤Ï¡¢11·î²¼½Ü¡¢¾¯½÷¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¶µÍ¡¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÈ¯³Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤¬ÃËÀ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Í¡¢ ¤³¤Î¥áー¥ë¤â¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£¡×¤Ê¤É¤È±£¤Ú¤¤¹©ºî¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ÜÌäÊÛ¸î»Î
¡ÖÁ´¤¯ÀÕÇ¤´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤ß¾Ã¤·¤ò¤¢¤¿¤«¤â¡¢60¤â²¼¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ ¡×
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¤Ï¸µÃæ³Ø¹»¤Î¶µÍ¡¤Ç¡¢Âà¿¦¸å¡¢9Ç¯Á°¤«¤é³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Î»ØÆ³°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ°éÄ¹
¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Þ¤º»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈï³²½÷À¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¡£º£¤Ï³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ØÆ³°÷¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤Ê°¤ê´¶¤¸¤¿¡Ä¡×
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï25Æü¡¢³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£