ÀéÍÕæÆÌé¡ØSASUKE2025¡Ù½Ð¾ì¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤ËÈ¿¶Á¡Öµã¤¤¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÀ¼Í¥ÏÈ¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÙÃö¸ÔÂç´îÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦ÀéÍÕæÆÌé¡Ê30¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¤ÎÂç·¿ÈÖÁÈ¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿åÍî¤ÁÂ³½Ð¡ªÀéÍÕæÆÌé¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡ØSASUKE¡Ù¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¿·¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¡×
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¢¤ÎSASUKE¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËèÇ¯Ëå¤ÈÉ¬¤º´Ñ¤ëSASUKE¡ÄHANZO¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì´¤ÎÀè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤È1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè£±¥¨¥ê¥¢¡Ø¿·¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¡Ù¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¿åÍî¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖSASUKE¤ËÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó½Ð¤ë¤«¤é´Ñ¤Æ¤¿¤Î¤Ë°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÀéÍÕæÆÌé¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¹ë²÷¤ËÍî¤Á¤¿¡ª¡ªSASUKE¤ÎÀöÎé¡ª¡×¡ÖSASUKE¸«¤Æ¤¿¤éÀéÍÕæÆÌé½Ð¤Æ¤¤Æ²£Å¾¡×¡ÖSASUKE¤ËÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó¤Ç¤Æ¤Æ¿À²ó·ã¥¢¥Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÂ¨¹ïÂà¾ì¤·¤Æ¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÀ¼Í¥ÏÈ¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿åÍî¤ÁÂ³½Ð¡ªÀéÍÕæÆÌé¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡ØSASUKE¡Ù¿·¥¨¥ê¥¢¡Ö¿·¥×¥ê¥º¥à¥·¡¼¥½¡¼¡×
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¢¤ÎSASUKE¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËèÇ¯Ëå¤ÈÉ¬¤º´Ñ¤ëSASUKE¡ÄHANZO¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ì´¤ÎÀè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖSASUKE¤ËÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó½Ð¤ë¤«¤é´Ñ¤Æ¤¿¤Î¤Ë°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÀéÍÕæÆÌé¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¹ë²÷¤ËÍî¤Á¤¿¡ª¡ªSASUKE¤ÎÀöÎé¡ª¡×¡ÖSASUKE¸«¤Æ¤¿¤éÀéÍÕæÆÌé½Ð¤Æ¤¤Æ²£Å¾¡×¡ÖSASUKE¤ËÀéÍÕæÆÌé¤µ¤ó¤Ç¤Æ¤Æ¿À²ó·ã¥¢¥Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÂ¨¹ïÂà¾ì¤·¤Æ¤Ã¤Æµã¤¤¤¿¡×¡ÖÍèÇ¯¤âÀ¼Í¥ÏÈ¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£